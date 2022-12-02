適用於Android手機的Supercharged Splashtop 2作為免費應用程序發布-針對Qualcomm Snapdragon進行了全面優化，支援Windows 8手勢
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新一代Splashtop軟體將通過最快，最安全的移動遠端桌面應用程序為6億Android智能手機用戶群提供支持
十一月 6， 2012 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈發佈其Android版本的Splashtop 2 - 遠端桌面，這是其屢獲殊榮的最新一代遠端桌面應用程式。 繼 8 月份發布適用於 Android 平板電腦的 Splashtop 2 之後，估計有 6 億 Android 智慧型手機用戶現在將能夠享受對他們的 Macintosh 和 PC 桌面（包括最新的 Windows 8 PC）的同樣安全、高性能的遠端訪問。
迄今為止，Splashtop已授權超過一千萬的行動裝置用戶（從平板電腦到智能手機）從任何地方遠端存取其電腦，以運行他們喜歡的Mac或Windows應用程式，以及查看和編輯文件，觀看高清電影並播放圖形圖像，密集遊戲。
適用於Android手機的Splashtop 2應用程序已針對Qualcomm Snapdragon處理器進行了優化，從而使CPU利用率提高了5倍，並且電池壽命更長。此外，它還具有適應網路條件的自我優化技術，使用戶能夠充分利用3G或4G網路或Internet連接的帶寬。
Splashtop 2 for Android是當今唯一可用的完全經過優化的遠端桌面應用程式，可以使用本機Windows 8手勢遠端存取最新的Windows 8 PC。 Microsoft Office 2013現在針對Windows 8上的觸摸體驗進行了優化，這意味著Splashtop 2現在可以通過為Android裝置提供針對觸摸優化的Microsoft Office來提高生產力，現在可以在Android平板電腦上使用任何針對Windows 8進行了觸摸優化的應用程式。
要讓客戶開始使用 Splashtop 2，連接到電腦所需的唯一配置是使用者名和密碼。 無需配置路由器或防火牆，也無需手動輸入IP位址或安全代碼。 借助 Splashtop 隨處訪問包（在 7天的免費試用期後通過應用內購買獲得），同樣的簡單過程讓使用者可以通過互聯網從世界任何地方可靠地連接到他們的設備。
“ Android手機具有更大的屏幕，更清晰的顯示屏和更快的多核處理器。這意味著Splashtop在手機上的體驗越來越好。” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “憑藉我們優化的效能和無與倫比的安全性，Android客戶現在可以隨時隨地訪問其所有應用程序和文件。”
Splashtop Streamer
Splashtop 2需要將免費的Splashtop Streamer軟體下載並安裝到Window PC或Mac上。支持的平台：Windows 8、7，Vista和XP（包括Home Premium），Mac OS X 10.6+（Mac用戶需要Snow Leopard或Lion）。建議使用雙核CPU以獲得最佳效能。 Splashtop 2的購買包括最多可訪問5台電腦的許可證。
配套資源
Splashtop 首頁:https://www.splashtop.com
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關於 Splashtop
Splashtop 希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。Splashtop 技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地高性能，安全，交互式訪問他們喜歡的應用程序，媒體內容和文件。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程��式。超過一千萬的人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而來自HP，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的一億多台設備已隨Splashtop一起交付。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲™可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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