Splashtop 的 Mirroring360 及 Remote Desktop 整合 InFocus Mondopad、JTouch Whiteboard 與 DigiEasel，展現了跨裝置會議及協作的技術實力
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
借助Mirroring360，示範者可以輕鬆將iOS，Android，Windows，MAC和Chromebook螢幕投射到多點觸摸Mondopad，JTouch白板和DigiEasel
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 10 月 1 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈 Mirroring360 和 Splashtop 遠端桌面與 InFocus 多點觸控 1080p Mondopad（57 英寸、70 英寸、80 英寸）、JTouch 白板（40 英寸、65 英寸）和 DigiEasel （40 英寸）捆綁在一起，適用於會議室、教室、遠端教育中心和多點辦公室。會議參與者可以使用任何設備（PC、Mac、Chromebook、平板電腦或智能手機）安全地連接和共用 InFocus 會議產品的內容，從而提高會議的工作效率。 通過Mondopad中捆綁的Splashtop遠端桌面，使用者可以從任何設備遠端控制Mondopad，包括前進幻燈片或註釋。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們經常會遇到裝置種類繁多的人們，如何在裝置之間有效分享內容始終是一個挑戰。” “我們很高興與InFocus合作，以提供一種高度集成的會議室協作解決方案，以支持所有類型的裝置。”
“Mirroring360和Splashtop遠端桌面是InFocus廣泛的協作解決方案的強大補充，”InFocus副總裁Surendra Arora說。 “使用者無需電纜即可從任何設備即時連接，這意味著人們可以更高效地進行協作。”
Mirroring360完全支持最新的iOS9 Airplay Mirroring和Chromebook螢幕分享，以及用於促進企業和學校中託管大型部署的功能和工具，例如.msi程序包和預設配置選項。
了解數以千計的��企業和學校如何從 Splashtop 鏡像 360 中受益：https://www.mirroring360.com/
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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