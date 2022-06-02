Splashtop 的 Mirroring360 及 Remote Desktop 整合 InFocus Mondopad、JTouch Whiteboard 與 DigiEasel，展現了跨裝置會議及協作的技術實力

借助Mirroring360，演示者可以輕鬆將iOS，Android，Windows，MAC和Chromebook螢幕投射到多點觸摸Mondopad，JTouch白板和DigiEasel

加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 10 月 1 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈 Mirroring360 和 Splashtop 遠端桌面與 InFocus 多點觸控 1080p Mondopad（57 英寸、70 英寸、80 英寸）、JTouch 白板（40 英寸、65 英寸）和 DigiEasel （40 英寸）捆綁在一起，適用於會議室、教室、遠端教育中心和多點辦公室。會議參與者可以使用任何設備（PC、Mac、Chromebook、平板電腦或智能手機）安全地連接和共用 InFocus 會議產品的內容，從而提高會議的工作效率。 通過Mondopad中捆綁的Splashtop遠端桌面，使用者可以從任何設備遠端控制Mondopad，包括前進幻燈片或註釋。

Splashtop首席執行官Mark Lee說：“我們經常會遇到裝置種類繁多的人們，如何在裝置之間有效分享內容始終是一個挑戰。” “我們很高興與InFocus合作，以提供一種高度集成的會議室協作解決方案，以支持所有類型的裝置。”

“Mirroring360和Splashtop遠端桌面是InFocus廣泛的協作解決方案的強大補充，”InFocus副總裁Surendra Arora說。 “使用者無需電纜即可從任何設備即時連接，這意味著人們可以更高效地進行協作。”

Mirroring360完全支持最新的iOS9 Airplay Mirroring和Chromebook螢幕分享，以及用於促進企業和學校中託管大型部署的功能和工具，例如.msi程序包和預設配置選項。

了解數以千計的企業和學校如何從 Splashtop 鏡像 360 中受益：https://www.mirroring360.com/

瞭解有關蒙多帕德的更多資訊：http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES