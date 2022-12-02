Splashtop的Mirroring360添加了大型部署和跨子網/ VLAN功能，以分享行動裝置屏幕
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新的Mirroring Assist功能為學校或公司網路中的設備發現添加了一種新的簡便方法，避免了出於Airplay / Mirroring目的與Bonjour關聯的網路問題
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 2 月 12 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出鏡像輔助和其他工具，以促進大型學校和組織部署和管理 Mirroring360。Mirroring360 使演示者、教師和學生能夠將他們的設備螢幕（iPad、iPhone、Chromebook、PC、Mac）無線共用到任何計算機或智能顯示器。
借助Mirroring Assist，可以繞過Bonjour使用基於QR碼的發現將iOS裝置與電腦連接。只要網路是可路由的，就可以跨不同的子網和VLAN鏡像iPad或iPhone屏幕。此新工具對大型學校和公司的部署簡便性有重大影響：
IT管理員無需為Bonjour重新配置學校的網路，從而節省了時間和金錢。
IT管理員可以禁用Bonjour廣播，避免不必要的網路流量。此外，它還有助於避免啟動AirPlay時iOS裝置會發現大量電腦的問題。
“當成千上萬的老師喜歡我們的Mirroring360產品時，許多老師和學校管理員告訴我們，他們無法使用iOS AirPlay功能，因為iPad處於Wi-Fi上，而電腦處於有線網路或不同的VLAN上，” Mark說道。 Splashtop首席執行官Lee。 “我們很高興地宣布，我們已經開發了一項名為Mirroring Assist的新功能，可以解決許多學校和公司中非常普遍的問題。”
“ Mirroring360解決了我們在學校網路上連接iPad的許多問題。我們已經努力�了很長時間，試圖使AirPlay正常運行，” Sidney公立學校的技術協調員兼講師Rick Meyer說。 “最後，有些東西易於使用，並且對我們的IT員工沒有負擔。”
對 Mirroring360 的更新還包括促進學校和學區大規模部署的功能和工具，例如.msi 打包和預設配置選項。 瞭解更多資訊：www.mirroring360.com/mirroring-assist。
Mirroring360 目前正在進行 NT$480（50％ 折扣）的促銷活動。 鏡像輔助可以從應用商店免費下載： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Chromebook的鏡像助手即將推出。
關於 Splashtop Splashtop Inc. 提供最佳的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，連接智慧型手機、平板電腦、電腦、電視和雲端。Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠通過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。超過 1,800 萬人從 App Store 下載 Splashtop 產品，製造商合作伙伴包括 HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 等已經在超過 1 億台設備上出廠時預載了 Splashtop。
Splashtop 開發了多種用於教育和 1:1 計劃的產品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360。Splashtop 贏得了 PC World 頒發的著名“最具創新產品”獎、Popular Science 頒發的“Best of What's New”獎、LAPTOP Magazine 頒發的“Best of 2012 CES”獎，並且是 2013 年 Red Herring 100 北美決賽入圍者。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，設有多個國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 網站和網站 。
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