Splashtop的Mirroring360添加了大型部署和跨子網/ VLAN功能，以分享行動裝置屏幕

新的Mirroring Assist功能為學校或公司網路中的設備發現添加了一種新的簡便方法，避免了出於Airplay / Mirroring目的與Bonjour關聯的網路問題

加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 2 月 12 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出鏡像輔助和其他工具，以促進大型學校和組織部署和管理 Mirroring360。Mirroring360 使演示者、教師和學生能夠將他們的設備螢幕（iPad、iPhone、Chromebook、PC、Mac）無線共用到任何計算機或智能顯示器。

借助Mirroring Assist，可以繞過Bonjour使用基於QR碼的發現將iOS裝置與電腦連接。只要網路是可路由的，就可以跨不同的子網和VLAN鏡像iPad或iPhone屏幕。此新工具對大型學校和公司的部署簡便性有重大影響：

IT管理員無需為Bonjour重新配置學校的網路，從而節省了時間和金錢。 IT管理員可以禁用Bonjour廣播，避免不必要的網路流量。此外，它還有助於避免啟動AirPlay時iOS裝置會發現大量電腦的問題。

“當成千上萬的老師喜歡我們的Mirroring360產品時，許多老師和學校管理員告訴我們，他們無法使用iOS AirPlay功能，因為iPad處於Wi-Fi上，而電腦處於有線網路或不同的VLAN上，” Mark說道。 Splashtop首席執行官Lee。 “我們很高興地宣布，我們已經開發了一項名為Mirroring Assist的新功能，可以解決許多學校和公司中非常普遍的問題。”

“ Mirroring360解決了我們在學校網路上連接iPad的許多問題。我們已經努力了很長時間，試圖使AirPlay正常運行，” Sidney公立學校的技術協調員兼講師Rick Meyer說。 “最後，有些東西易於使用，並且對我們的IT員工沒有負擔。”

對 Mirroring360 的更新還包括促進學校和學區大規模部署的功能和工具，例如.msi 打包和預設配置選項。 瞭解更多資訊：www.mirroring360.com/mirroring-assist。

Mirroring360 目前正在進行 $14.99 （50％ 折扣）的促銷活動。 鏡像輔助可以從應用商店免費下載： https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Chromebook的鏡像助手即將推出。

關於飛濺頂

遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

Splashtop 開發了多種用於教育和 1：1 計劃的產品，包括 Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard 和 Mirroring360（見 education.splashtop.com）。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，設有多個國際辦事處。 有關更多資訊，請訪問 www.splashtop.com 和 www.mirroring360.com。

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

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媒體連絡人

史蒂夫·羅科夫

steve.rokov@splashtop.com