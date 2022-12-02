Splashtop領先的遠端桌面流媒體應用程序現已在Autodesk Exchange Apps Store中提供
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適用於 Autodesk 軟體的 Splashtop 遠端桌面 Streamer 應用程式可幫助使用者從任何裝置遠端存取 3D 應用程式
加州聖荷西-2013年10月15日-Splashtop已在Autodesk Exchange Apps商店上針對所有Autodesk產品推出了新的遠端桌面Streamer應用程式。 Splashtop遠端桌面Streamer旨在支援從任何裝置對任何Autodesk產品進行遠端3D圖形存取。在運行Autodesk應用程式的用戶工作站上安裝Splashtop Streamer之後，用戶只需安裝適用於iOS，Android，Windows RT，Windows Phone 8，Blackberry，Windows，MAC和Linux的Splashtop遠端桌面應用程式（可從相應的應用程式商店和Splashtop中獲得）網站），用戶可以立即從任何地方遠端控制其所有Autodesk 3D應用和數據。 Splashtop已針對NVIDIA GPU和AMD GPU / APU進行了全面優化，能夠以每秒60幀以上的幀和低於30毫秒的延遲交付3D圖形，以實現流暢的交互性。
Autodesk Exchange Apps商店是Autodesk軟體生態系統的門戶，可訪問加載項，使設計人員可以找到並立即下載解決方案來應對一些更為緊迫的設計挑戰。 Autodesk Exchange Apps包含適用於15種Autodesk產品的應用程式，包括AutoCAD，Autodesk Inventor，Autodesk Revit，Autodesk 3ds Max和Autodesk Maya。客戶可以直接在Web上以及從Autodesk產品中訪問Autodesk Exchange Apps商店，這使其成為非常方便的資源。
新的Splashtop遠端桌面Streamer應用程式可免費供運行Windows，MAC和Linux工作站的Autodesk用戶使用。 Splashtop應用程式支援從任何裝置遠端存取Autodesk 3D應用程式，可在iOS，Android，WinRT，Windows Phone，Windows，MAC和Linux上使用。
「我們歡迎Splashtop成為Autodesk Exchange Apps商店的參與者-Splashtop遠端桌面Streamer應用程式是客戶每天使用的設計和工程產品中容易獲得的一系列有價值的加載項的一個很好的例子，」他說。 Autodesk開發人員網路主管Jim Quanci。 「 Splashtop Streamer是一個功能強大的遠端圖形引擎，可重定向任何Autodesk軟體，從而為行業中所有依賴Autodesk進行設計項目的Autodesk客戶提供更強大的功能。」
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“數百萬的消費者一直在使用Splashtop啟用遠端3D遊戲，我們現在通過與Autodesk合作，將這種效能最高的遠端3D功能帶入專業市場。”
用於移動 3D Autodesk 應用程式的 Splashtop Streamer 可在 Autodesk App Store 免費獲得
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏cer，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
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