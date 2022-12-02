適用於iPad的Splashtop XDisplay擴展了Windows 7桌面

將 iPad 變成額外的顯示器，提高工作效率

2011 年 7 月 27 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈推出 Splashtop XDisplay，這款應用程式可將 iPad 變成 Windows 7 PC 的無線第二台顯示器，以提高工作效率。 使用 iPad 作為螢幕擴展器可以有多種用途。

例如：

通過使用小部件，文件夾快捷方式，IM好友列表，Skype，Twitter，Photoshop調色板和其他實用程序填充iPad螢幕，減少桌面混亂

跨顯示器查看電子表格，以便無需滾動即可查看所有列

工作時將背景娛樂視窗（如Netflix，Hulu或社交遊戲（FarmVille）停放在iPad上

在一台顯示器上編輯 HTML 頁面，同時在 iPad 上查看呈現的網頁

通過在擴展的iPad螢幕上向其他人顯示其他內容來與他人合作

在床上或沙發上的iPad上播放Flash電影和視頻，避免傳輸或轉換的麻煩

Splashtop首席執行官兼聯合創始人馬克·李（Mark Lee）說：“沒有忠實的支持者羅賓（Robin），蝙蝠俠就不會一樣。” “同樣，如果沒有iPad，Splashtop XDisplay可以使您的主電腦與iPad成為同一個伴侶。”

Splashtop XDisplay與兩個iPad版本都兼容，並連接到運行Windows 7操作系統的PC。它由兩個組件組成：在iPad上運行的應用程式和在PC上運行的免費Windows Streamer。

Splashtop XDisplay功能：

完整的音訊和影片支援（聲音可以從PC或iPad獨立打開/關閉）

支援 Windows 7 預設 Aero 桌面主題，具有半透明視窗

具有捏合縮放功能的直觀觸摸手勢

虛擬螢幕鍵盤作為可選的文本輸入法

轉動 iPad 時自動調整方向（適用於橫向和縱向模式）

隱私密碼保護

能夠選擇擴展顯示器相對於PC的位置

要瞭解有關Splashtop XDisplay和「擴展螢幕」競賽的更多內容,請造訪:https://www.splashtop.com/xdisplay。在蘋果應用商店下載Splashtop XDisplay:HTTP://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

關於 Splashtop

Splashtop Inc.成立於2006年，其目標是使各地的人們能夠跨設備和雲快速存取內容。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動設備和PC上享受完整的電腦體驗。

Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

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