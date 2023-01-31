Splashtop 從特魯斯獲得 2023 年冬季最佳獎
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基於客戶情緒和評分，Splashtop 被公認為具有最佳關係，最佳價格和最佳功能集的領先遠端桌面解決方案
加利福尼亞州庫比蒂諾，2023 年 2 月 1 日 — Splashtop 是簡化和保護在任何地方工作世界的遠端 IT 解決方案領域的領導者，今天宣布，它已榮獲 TrustraDius 頒發的 2023 年最佳獎，這是一個受人尊敬的 B2B 軟件審查平台。 Splashtop 遠端桌面解決方案獲得三個獎項的認可，證明了該公司致力於提供世界一流的產品和客戶支持。
TrustraDius 研究副總裁梅根·赫德利（Megan Headley）表示：「Splashtop 在最佳功能集，最佳價格和最佳關係方面贏得了冬季最佳獎。 「Splashtop 在 Trustradis 的遠端桌面類別中贏得了這些獎項。 100％ 的評論者表示，Splashtop 的價格具有良好的價格，而 99％ 的評論者表示他們對 Splashtop 的功能集感到滿意。 Splashtop 的支持評級也獲得了 9.5/10。 這些獎項直接基於客戶的反饋。」
來自 Splashtop 用戶社區的評論：
「在我使用的多年中Splashtop Remote Support，我只需要在幾次使用支援服務。 當我有，答案一直很快，正是我正在尋找的。 從字面上看，這是一個我們不用擔心的工具。」 高等教育公司 IT 經理
「對於遠端支援工具來說，Splashtop 非常棒。 您也可以使用一系列工具-文件傳輸，屏幕��標記，白板，技術人員共享，多屏或單屏視圖（適用於多個顯示器）。 Splashtop 對其公司的價格，功能，易用性以及支持社區的價值給我（和我的技術人員）留下了深刻的印象。 如果您持懷疑態度，我鼓勵您註冊他們的軟件試用並嘗試一下。 我想你會很高興你這樣做。」 銀行公司 IT 管理員
「為朋友的公司發現了 Splashtop。 他對現有遠端支援軟體的續訂連續第二年增加了一倍。 我研究了選項並找到了 Splashtop。 我們給了它一個簡短的測試，它做了我們習慣的一切，再加上我們希望我們擁有的附加功能。 我將它用於我的公司，並幫助幾個朋友為他們的公司實施它。 從來沒有人失望過 這是一個產品/服務，我很高興給一個最高的評價。」 諮詢服務副總裁
Splashtop 不斷增長的遠端存取和遠端支援解決方案套件可在任何地方（任何地方）上對高功率電腦和內存密集型應用程式（工作，個人使用或 IT 支持）提供簡單，安全的訪問。 簡單直覺的介面可讓使用者建立連線、即時檢視螢幕，以及管理遠端電腦，所有這些都由穩健的安全性架構支援，確保資料和資訊安全無虞。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：「我們以合理的價格提供優質功能以及業務中最佳的客戶支持而感到自豪。 「客戶的需求是我們所做的一切的核心，沒有什麼比從我們的用戶社區看到積極的反饋更有價值了。 我們感謝特拉迪烏斯的這種認可。」
TrustraDius 冬季最佳獎項完全基於客戶的反饋意見。 要了解有關 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取和支持解決方案的更多信息，請訪問 Sp ashTop.com 或閱讀有關特魯斯的評論。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，其解決方案適用於彈性辦公、學習和 IT 支援，可提供「面對面般的體驗」，讓使用者感覺就像臨機操作一樣快速、簡單和安全。Splashtop 提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有裝置與作業系統的應用程式，以及可直接接通專家服務的即時全球支援。與全球 3,000 萬人，包括 85% 的《財星》500 強企業使用者，一起感受 Splashtop 產品的美好。www.Splashtop.com
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