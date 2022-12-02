Splashtop 榮獲 SDC 年度數位化轉型公司獎
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
在第 13 屆天使商業通信大獎的頂級 IT 頒獎典禮上，Splashtop 被評為年度數字化轉型公司，以表彰其在提供支援數位化轉型專案的技術解決方案方面取得的重大成功。
荷蘭阿姆斯特丹，2022 年 11 月 29 日 – 繼最近在 5 月初獲得 IT 歐洲獎之後，Splashtop ——簡化和簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者——正在倫敦舉行的 SDC 獎上慶祝另一項成功。
存儲、數位化、雲和管道 （SDC） 獎今年是第 13 屆，旨在表彰提供數位化轉型產品和服務的成功企業。 Splashtop 被評為「年度數字化轉型公司」類別的獲勝者，與其他四家歐洲公司競爭。
Splashtop 因提供高效能、安全且實惠的遠端桌面技術而受到認可，這種技術能夠讓任何規模的個人、機構和組織提升效率，同時確保業務的持續性。
Splashtop 提供對功能強大的計算機的簡單、安全的遠端桌面訪問，以從任何設備、任何地方（用於工作、個人使用或 IT 支援）利用 CPU 密集型應用程式。 這使公司能夠採用更敏捷、更安全的遠端和混合工作方法，並最大限度地提高為分散式員工提供IT支援的效率。
此外，該公司在教育領域取得了令人難以置信的成功，目前它使全球 200 多家頂級教育機構能夠實施遠端學習計劃，輕鬆安全地遠端訪問校園實驗室和資源。
“這一認可表彰了我們為企業以及我們的渠道合��作夥伴和 MSP 提供遠端桌面訪問和支援的最佳工具集的承諾，”Splashtop EMEA 董事總經理 Alexander Draaijer 說。 “過去幾年為數位化轉型帶來了巨大的加速，我們堅信科技公司應該通過提供高性能、安全且最重要的是價格合理的遠端桌面和遠端支援解決方案來為這一變化做出貢獻，無論是從使用還是從定價的角度來看。這就是為什麼我們設計的產品功能強大，但易於設置和使用，並且價格合理，條件透明。
這家總部位於矽谷的公司在過去16年中一直活躍於全球，於2020年在阿姆斯特丹開設了歐洲總部，旨在説明個人、中小企業、學校、政府機構和企業向更加數位化互聯的世界過渡。 得益於以性能、低價位和清晰且不具約束力的合同政策為中心的方法，Splashtop 贏得了全球 3000 多萬用戶的青睞，最近被全球十大軟體審查平臺之一 TrustRadius 評為“年度最佳軟體”。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化和簡化隨處工作世界的解決方案的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗，就像在現場機器前一樣。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。Splashtop.com