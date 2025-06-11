Splashtop 榮獲 Intellyx 頒發的 2025 年數位創新者獎
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
自主端點管理解決方案的願景和執行，被認為在數位轉型環境中脫穎而出。
加州庫比蒂諾，2025 年 6 月 12 日——Splashtop今天宣布榮獲2025 年 Intellyx 數位創新者獎。Intellyx 是一家致力於企業數位轉型的行業分析公司，該獎項聚焦了值得關注的前沿供應商，這些供應商正在推動數位轉型技術創新。
Splashtop 因其戰略眼光和進軍新興自主端點管理 (AEM) 市場的舉措而獲得認可，Intellyx 是今年早些時候首批報導該市場的公司之一。此後， Splashtop已宣布功能擴展，使 IT 能夠標準化設定策略並自動將其套用到新設備，從而降低配置錯誤的風險並在設備上線時增強安全性。
Intellyx 董事總經理傑森·彭博表示：「在 Intellyx，我們每天都會從各種供應商提供數十個公關宣傳。「我們只與其領域的百家中最具顛覆性和創新性的公司中的一家舉辦簡介會。Splashtop 因其針對中小型企業的願景而脫穎而出，包括其與 Microsoft Intune 的互補方法，提供即時修補功能以及對裝置運作狀況和庫存的可見性。Intune 使用者需要並且重視這些功能。 」
Splashtop AEM使內部 IT 團隊能夠透過即時修補、智慧自動化和跨平台視覺性主動管理和保護其環境。該解決方案使中小型企業和託管服務提供者 ( MSPs ) 能夠彌補關鍵的安全漏洞、立即應對威脅並提供更有效率、更主動的管理。 Splashtop 無需承擔傳統 RMM 和 UEM 工具的成本或複雜性，即可擴展當前 IT 投資的價值，同時協助組織自信地擴展規模。
Splashtop 執行長兼聯合創辦人 Mark Lee 表示：「我們很榮幸能因自主端點管理的創新而獲得 Intellyx 的認可。“Splashtop 致力於透過自動化日常流程、整合冗餘工具集以及為核心管理系統補充功能集來簡化安全性並提高 IT 團隊的效率，從而縮短檢測、補救和遏制威脅的平均時間。”
Splashtop 的遠端支援和端點管理解決方案現已在www.splashtop.com上提供。如欲深入了解，請查看Splashtop的 AEM 綜合指南。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。