Splashtop白板榮獲卓越獎
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Splashtop Whiteboard，帶有註釋的遠端桌面應用程式，被Tech＆Learning選為傑出的教育技術產品
十一月 14， 2012 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，其 Splashtop 白板應用程式在被《技術與學習》雜誌評為傑出技術產品后，贏得了享有盛譽的卓越獎。 Splashtop 白板使教師和學生能夠將 iPad 或 Android 平板電腦變成互動式白板。
由 30 多名教師和教育專家組成的小組，經過詳盡的測試和實驗，並收集課堂上的真實經驗，Splashtop Whiteboard 從 160 多種教育產品中脫穎而出，成為市場上最具創新性與實用性的產品之一。
NewBay Media 技術與學習小組編輯總監 Kevin Hogan 表示：「由於學校持續貫徹開源節流，因此，購買符合您所在地區需求的解決方案比以往任何時候都更為重要。」此外，「技術與學習小組本身對於這些推薦產品充滿信心，這些產品皆已通過我們經驗豐富的教育專家團隊嚴格的評估和測試。」
「作為行政管理者，我們正在討論是否要購置新的互動式白板裝置，因為價格比購買 iPad 和 Splashtop Whiteboard 應用程式昂貴太多」， Diablo View 中學行政管理 Chris Clausen說。「已經使用互動式白板的老師紛紛放棄，並希望將空間改為使用 Splashtop 應用程式。對於我們的老師來說，這個工具十分厲害，其功能甚至強過互動式白板，也為我們節省了龐大的採購成本」。「Splashtop Whiteboard 深得我心！Whiteboard 不僅操作起�來順暢可靠，還可以在執行的 Windows 或 Mac 程式上同時進行控制和螢幕標記。此外，您還可以將其用作虛擬互動式白板 (IWB) – 一舉兩得！」 Dave Yearwood 說。北達科他大學科技系教授兼系主任，以及教育顧問。
Splashtop 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 說，「獲得此獎項幾乎就像是因為創造了市場上最好的教育軟體產品之一而獲得了諾貝爾獎。」「另一方面，身為家長，我知道我的團隊為學校創造了一些有用的東西，這會對世界各地的孩子產生積極正面的影響，我感到非常滿意。」
Splashtop Whiteboard建立在Splashtop遠端桌面之上，該桌面是該公司屢獲殊榮且長期運行的Apple App Store中排名第一的付費iPad應用程式，也是Google Play上最受歡迎的教育應用程式之一。通過從iPad或Android平板電腦通過Wi-Fi連接到電腦和大螢幕，教室可以觀看具有完全同步的視頻和音頻的Flash媒體，控制自己喜歡的應用程式，並使用功能齊全的工具欄註釋課程內容。
迄今為止，Splashtop已授權超過一千萬的行動裝置用戶（從平板電腦到智能手機）從任何地方遠端存取其電腦，以運行他們喜歡的Mac或Windows應用程式，以及查看和編輯文件，觀看高清電影並播放圖形圖像，密集遊戲。
配套資源
Splashtop白板:https://www.splashtop.com/whiteboard
Splashtop 首頁:https://www.splashtop.com
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Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序，媒體內容和文件進行高效能，安全，交互式的存取。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過一千萬的人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而來自HP，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的一億多台設備已隨Splashtop一起交付。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲™可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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