Splashtop Whiteboard應用程序將iPad變成交互式白板

教育工作者現在可以使用iPad來控制自己的電腦，註釋內容和播放Flash，而費用卻不算昂貴

六月 27， 2011 — ISTE， 費城 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop Inc.將在賓夕法尼亞州費城舉行的2011年國際教育技術協會（ISTE）®會議上展示其新的iPad教育應用程式Splashtop® Whiteboard。

Splashtop Whiteboard建立在公司突破性的iPad應用程式Splashtop Remote Desktop之上，該應用程式是Apple App Store中長期運行的付費第一iPad應用程式，Splashtop Whiteboard允許教師和學生將iPad變成交互式白板。通過Wi-Fi連接到教室的電腦，他們可以觀看具有完全同步的視頻和音頻的Flash媒體，控制自己喜歡的應用程式，然後從iPad註釋課程內容。現在，教師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。

Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“ iPad正在成為一種功能強大的教育工具，它增強了Polyvision，Promethean和Smart Technologies的現有交互式白板。” “加上Splashtop Whiteboard，現在各地的學校都可以朝著完成1：1 iPad計劃邁出的一步。”

為慶祝推出，Splashtop在ISTE展會期間為Splashtop Whiteboard提供了9.99美元的折扣促銷價（通常為19.99美元）。請在Splashtop展位（＃154）旁觀看該創新新應用程式的演示。

以下是教育專業人士對 Splashtop 白板的評價：



“將遠端桌面，白板和交互式工具等同使用，Splashtop Whiteboard為教育工作者使用iPad進行教學提供了驚人的功能。在學校預算困難的時期，找到能夠用於多種可能性的多功能工具至關重要。配備iPad和Splashtop Whiteboard的電腦為教師提供了與學生進行視覺交流的選項。” –賴德（Ted Lai），2003年蘋果傑出教育家，技術與媒體服務總監。

使用Splashtop白板，教師可以：

– 完全控制 Mac 或 PC 應用程式，如 Apple Keynote® 或 Microsoft PowerPoint®，所有這些都來自 iPad。 無需被綁在班級的前面。 自由漫遊。 將iPad交給學生，讓他們的想像力完成剩下的工作！

註釋任何內容 –使用手勢在現有內容或空白，標線或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆，熒光筆，形狀和文本工具繪製和突出顯示。拍攝螢幕快照，並將其保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事。

體驗逼真的播放 – 所有視頻和音訊都在 iPad 上以高清播放。 播放Adobe Flash內容，iTunes音樂，DVD，CD等，因為它們是要享受的，並避免了同步的麻煩。

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如今，基於 Splashtop 的產品可在宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商的 6000 多萬台 PC 和行動裝置上使用。 Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的享有盛譽的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳新品”獎以及 LAPTOP 雜誌頒發的“2011 年 CES 最佳”獎。 Splashtop Inc.總部位於聖約瑟，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。

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