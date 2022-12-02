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Splashtop Whiteboard應用程序將iPad變成交互式白板

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

教育工作者現在可以使用iPad來控制自己的電腦，註釋內容和播放Flash，而費用卻不算昂貴

六月 27， 2011 — ISTE， 費城 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop Inc.將在賓夕法尼亞州費城舉行的2011年國際教育技術協會（ISTE）®會議上展示其新的iPad教育應用程式Splashtop® Whiteboard。

Splashtop Whiteboard建立在公司突破性的iPad應用程式Splashtop Remote Desktop之上，該應用程式是Apple App Store中長期運行的付費第一iPad應用程式，Splashtop Whiteboard允許教師和學生將iPad變成交互式白板。通過Wi-Fi連接到教室的電腦，他們可以觀看具有完全同步的視頻和音頻的Flash媒體，控制自己喜歡的應用程式，然後從iPad註釋課程內容。現在，教師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。

Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“ iPad正在成為一種功能強大的教育工具，它增強了Polyvision，Promethean和Smart Technologies的現有交互式白板。” “加上Splashtop Whiteboard，現在各地的學校都可以朝著完成1：1 iPad計劃邁出的一步。”

為慶祝推出，Splashtop在ISTE展會期間為Splashtop Whiteboard提供了9.99美元的折扣促銷價（通常為19.99美元）。請在Splashtop展位（＃154）旁觀看該創新新應用程式的演示。

以下是教育專業人士對 Splashtop 白板的評價：
“iPad上的Flash應用程式？ 唯一更酷的是 - 將 Splashtop 白板應用程式與 #1 兒童動畫工具相結合，以説明提高課堂上的識字技能。 現在他們可以註釋他們的工作了嗎？ 哇，教室變得更有創意了！ ——Peter H. Reynolds，Animation-ish™的創造者和FableVision® Learning的創始人。

“將遠端桌面，白板和交互式工具等同使用，Splashtop Whiteboard為教育工作者使用iPad進行教學提供了驚人的功能。在學校預算困難的時期，找到能夠用於多種可能性的多功能工具至關重要。配備iPad和Splashtop Whiteboard的電腦為教師提供了與學生進行視覺交流的選項。” –賴德（Ted Lai），2003年蘋果傑出教育家，技術與媒體服務總監。

使用Splashtop白板，教師可以：
掌控一切 – 完全控制 Mac 或 PC 應用程式，如 Apple Keynote® 或 Microsoft PowerPoint®，所有這些都來自 iPad。 無需被綁在班級的前面。 自由漫遊。 將iPad交給學生，讓他們的想像力完成剩下的工作！

註釋任何內容 –使用手勢在現有內容或空白，標線或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆，熒光筆，形狀和文本工具繪製和突出顯示。拍攝螢幕快照，並將其保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事。

體驗逼真的播放 – 所有視頻和音訊都在 iPad 上以高清播放。 播放Adobe Flash內容，iTunes音樂，DVD，CD等，因為它們是要享受的，並避免了同步的麻煩。

關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是蘋果應用商店中的暢銷產品，允許使用者在遠離計算機時通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 Splashtop 白板通過添加註釋功能在 Splashtop Remote 上構建。 Splashtop Remote 現已在 Apple App Store、Android Marketplace、Amazon Appstore 和 webOS App Store 中推出。

如今，基於 Splashtop 的產品可在宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商的 6000 多萬台 PC 和行動裝置上使用。 Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的享有盛譽的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳新品”獎以及 LAPTOP 雜誌頒發的“2011 年 CES 最佳”獎。 Splashtop Inc.總部位於聖約瑟，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com

媒體聯繫人：
飛濺公關團隊

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https://www.splashtop.com
https://www.splashtop.com/whiteboard