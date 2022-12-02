Splashtop Whiteboard應用程序將iPad變成交互式白板
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教育工作者現在可以使用iPad來控制自己的電腦，註釋內容和播放Flash，而費用卻不算昂貴
六月 27， 2011 — ISTE， 費城 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop Inc.將在賓夕法尼亞州費城舉行的2011年國際教育技術協會（ISTE）®會議上展示其新的iPad教育應用程式Splashtop® Whiteboard。
Splashtop Whiteboard建立在公司突破性的iPad應用程式Splashtop Remote Desktop之上，該應用程式是Apple App Store中長期運行的付費第一iPad應用程式，Splashtop Whiteboard允許教師和學生將iPad變成交互式白板。通過Wi-Fi連接到教室的電腦，他們可以觀看具有完全同步的視頻和音頻的Flash媒體，控制自己喜歡的應用程式，然後從iPad註釋課程內容。現在，教師可以在課桌上或教室的四個角落與學生互動。
Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“ iPad正在成為一種功能強大的教育工具，它增強了Polyvision，Promethean和Smart Technologies的現有交互式白板。” “加上Splashtop Whiteboard，現在各地的學校都可以朝著完成1：1 iPad計劃邁出的一步。”
為慶祝推出，Splashtop在ISTE展會期間為Splashtop Whiteboard提供了9.99美元的折扣促銷價（通常為19.99美元）。請在Splashtop展位（＃154）旁觀看該創新新應用程式的演示。
以下是教育專業人士對 Splashtop 白板的評價：
“iPad上的Flash應用程式？ 唯一更酷的是 - 將 Splashtop 白板應用程式與 #1 兒童動畫工具相結合，以説明提高課堂上的識字技能。 現在他們可以註釋他們的工作了嗎？ 哇，教室變得更有創意了！ ——Peter H. Reynolds，Animation-ish™的創造者和FableVision® Learning的創始人。
“將遠端桌面，白板和交互式工具等同使用，Splashtop Whiteboard為教育工作者使用iPad進行教學提供了驚人的功能。在學校預算困難的時期，找到能夠用於多種可能性的多功能工具至關重要。配備iPad和Splashtop Whiteboard的電腦為教師提供了與學生進行視覺交流的選項。” –賴德（Ted Lai），2003年蘋果傑出教育家，技術與媒體服務總監。
使用Splashtop白板，教師可以：
掌控一切 – 完全控制 Mac 或 PC 應用程式，如 Apple Keynote® 或 Microsoft PowerPoint®，所有這些都來自 iPad。 無需被綁在班級的前面。 自由漫遊。 將iPad交給學生，讓他們的想像力完成剩下的工作！
註釋任何內容 –使用手勢在現有內容或空白，標線或圖形背景上使用不同顏色和大小的筆，熒光筆，形狀和文本工具繪製和突出顯示。拍攝螢幕快照，並將其保存到圖庫中以備後用，或通過電子郵件將其發送給學生，父母或同事。
體驗逼真的播放 – 所有視頻和音訊都在 iPad 上以高清播放。 播放Adobe Flash內容，iTunes音樂，DVD，CD等，因為它們是要享受的，並避免了同步的麻煩。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是蘋果應用商店中的暢銷產品，允許使用者在遠離計算機時通過智慧手機或平板電腦享受完整的��電腦體驗。 Splashtop 白板通過添加註釋功能在 Splashtop Remote 上構建。 Splashtop Remote 現已在 Apple App Store、Android Marketplace、Amazon Appstore 和 webOS App Store 中推出。
如今，基於 Splashtop 的產品可在宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和索尼等領先製造商的 6000 多萬台 PC 和行動裝置上使用。 Splashtop 獲得了無數獎項，包括 PC World 頒發的享有盛譽的“最具創新性產品”獎、《大眾科學》頒發的“最佳新品”獎以及 LAPTOP 雜誌頒發的“2011 年 CES 最佳”獎。 Splashtop Inc.總部位於聖約瑟，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。
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