Splashtop 調查發現，84% 的大學生希望遠端訪問計算機實驗室;混合學習方法賦予學生權力
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世界各地的大學都轉向 Splashtop，通過遠端訪問技術安全地連接學生、教師和 IT
加利福尼亞州庫比蒂諾 — 2022 年 10 月 26 日 — 根據安全遠端訪問和支援軟體領導者 Splashtop 的最新調查，當今的學生在學習方面開始期望靈活性。 Splashtop 對美國和英國的 1，000 多名高等教育學生進行了調查，以更好地瞭解他們的遠端學習和技術偏好。 結果表明，84%的大學生認為遠端訪問計算機實驗室對他們的教育很重要，可以提高他們的表現。 這些發現表明，學生喜歡學習的方式正在發生轉變。
“今天的新一代學生期望能夠幫助他們更高效、更有效地學習的技術——無論他們身在何處。 我們非常自豪能夠説明希望在家進行實驗室工作的學生彌合技術差距，並確保他們能夠無縫安全地訪問所需的應用程式、檔和硬體，“Splashtop 產品營銷總監 Nityasha Wadalkar 說。
Splashtop 的遠端訪問和支援技術在幕後工作，因此學生和教職員工可以隨時隨地從任何設備高效協作。 世界各地的大學（包括加州大學洛杉磯分校、倫敦威斯敏斯特大學、杜克大學、諾丁漢大學、倫敦藝術大學和弗吉尼亞理工大學）都依靠Splashtop來支援他們的遠端學習體驗，包括安全的基礎設施和遠端IT支援。
調查的其他發現：
為了獲得最佳的學習體驗，學生更喜歡面對面和遠端訪問教育資源的混合，尤其是在實驗室計算機方面。
在課堂上，學生仍然希望與他們的老師和同齡人面對面。 事實上，46.2%的學生仍然認為他們在校園裡學習得最好，而38.2%的學生更喜歡在線和面對面課程的混合。 超過84%的學生認為遠端訪問計算機實驗室很重要，可以提高他們的表現，並指出根據他們的日程安排管理課程，專案和工作的能力是主要動力。
自帶設備上課已成為常態，使遠端技術成為學生訪問所需軟體和資源的關鍵元件。
當今的數位原生學生越來越希望他們的教育體驗能夠反映他們在校外的生活方式，能夠從他們的設備無縫訪問他們需要的資訊。 受訪者平均使用1.8台設備，其中包括筆記型電腦，智慧手機，桌上型機，平板電腦和Chromebook。
絕大多數學生希望他們的大學提供他們需要的IT支援。
超過90%的受訪學生表示，他們希望大學在遇到問題時提供技術支援，這使得遠端IT支持對於希望為學生創造更具活力的數字體驗的大學來說越來越有價值。
將計算機實驗室帶給學生，無論他們身在何處
Splashtop 使大學能夠創建虛擬實驗室環境，從任何地方或下班后實現異步學習和生產力。 這種靈活性有助於促進殘疾或行動不便的學生以及兼顧工作、學校和個人日程安排的學生的公平性和包容性。 Splashtop 的遠端存取解決方案與設備無關——支援 Windows、Mac、IOS、Android、Chromebook——允許來自所有社會經濟背景的學生訪問強大的應用程式和技術。
遠端支持學生
使用Splashtop，幫助台團隊可以為任何設備提供快速的按需遠端支援，並在家中或校園內為學生和教師提供支援。
Splashtop 的IT支援功能使技術團隊能夠在不中斷學習的情況下主動維護和更新數千�台設備。 這是通過集中式管理主控台實現的，該控制台可以輕鬆有效地管理使用者、許可權和設備。 可以將訪問和許可權安排在特定時間段，以確保學生和教職員工獲得流暢的遠端訪問體驗，同時保持數據隱私和安全。 Splashtop 符合 FERPA 標準，具有雙因素身份驗證和單點登錄 （SSO）。
Wadalkar 說：「大流行引發了向更現代、更靈活的流程的必要轉變，這得益於 Splashtop 的遠端軟體解決方案，併為學生提供了平衡生活和學習的更好方式。 “我們不斷研究學生和學校的需求，以確保我們提供解決方案來滿足他們不斷變化的需求。
要瞭解有關 Splashtop 遠端電腦實驗室和遠端、遠端和混合學習解決方案的更多資訊，請訪問 Splashtop 參加 2022 年 10 月 25 日至 10 月 28 日的 Educause 年會，展位號為 #771。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化和簡化隨處工作世界的解決方案的領導者。 其靈活的工作、學習和IT支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗，就像在現場機器前一樣。 Splashtop 以 4fps 的速度提供 60k 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個應用程式，用於訪問和支援所有設備和作業系統;以及直接聯繫專家的即時全球支援。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。Splashtop.com