Splashtop 入圍 IABM BAM 大獎® 2023
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該公司的廣播&媒體高性能遠端製作解決方案榮獲「農產品」類別認可
加利福尼亞州庫比蒂諾 — 2023 年 3 月 29 日 — Splashtop是簡化在任何地方工作的遠端解決方案領域的領導者，自豪地宣布其用 於廣播和媒體的高性能遠端製作解決方案 已被 IABM BAM Awards® 2023 評為「生產」類別的入圍，該獎項表彰了可提供真正商業和創意利益的傑出技術創新。 NAB 展示版的入圍名單由獨立法官從近 150 個參賽作品中選出。
Splashtop 使廣播公司能夠以最高的性能和精度從任何地方進行廣播。 遠端團隊幾乎可以連接到功能強大的工作站和編輯托架，以創建、協作和享受遠端環境，以跟上當今嚴苛的製作和廣播需求的步伐。 憑藉強大的安全性，易於使用的界面以及最佳的客戶支持，Splashtop cloud 和本地解決方案受到媒體和製作工作室，設計師，音頻/視頻同步工作室等的首選。
Splashtop 首席執行官馬克·李（Mark Lee）表示：「我們非常感謝廣播和媒體行業的國際貿易協會獲得這一聲譽。 「Splashtop 的我們多年來一直為廣播行業提供服務和支持，並根據客戶的需求發展了我們的遠端生產解決方案。 無論他們是從現場報告，在工作室還是在家工作，Splashtop 都是專為創意人員和技術專業人員而設計的，具有快節奏，高精度工作所需的強大功能和性能。」
如�今，Splashtop 受到前 5 名電視和新聞網絡中的 3 個，首選體育廣播組織，多個職業體育聯盟以及全球數百家娛樂工作室的信任，作為其遠端生產架構的骨幹。 Splashtop 支持了奧運會，大型比賽，重大政治選舉以及多普勒雷達的每日天氣更新的直播。
Splashtop 的遠端存取軟體使生產團隊能夠從任何地方、任何地方、任何地方安全地使用強大的工作電腦和應用程式 其媒體和娛樂解決方案也針對 NVIDIA，AMD 和英特爾 GPU 進行了優化。 有關 Splashtop 遠端製作解決方案的更多信息，請訪問我們在 4 月 16 日至 19 日在拉斯維加斯的 NAB 展覽會上進行現場演示，或訪問 Splashtop.com /解決方案/媒體和娛樂。
關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 遠端支援的解決方案可提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的獲得專利的高性能技術能夠實現 8K/60fps 和
無延遲的體驗。 Splashtop 具有高級安全功能和合規性，廣泛的設備支持以及響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 Splashtop.com