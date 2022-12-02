Splashtop將於2012年在英特爾Sandy Bridge主板上發布
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Intel 將 Splashtop Streamer 搭載在數百萬個主機板上 – 讓使用者將 PC 變成個人雲端或數位家庭樞紐
2011 年 12 月 7 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈與英特爾 （NASDAQ：INTC） 建立合作夥伴關係，將 Splashtop 捆綁在數百萬個主機板上，使個人雲能夠從 2 月開始向行動裝置和電視提供 PC 內容、媒體、檔和應用程式。
Splashtop 目前將超過 500 萬行動使用者與全球 PC 或 Mac 連接起來，隨時隨地。
Splashtop已針對Intel Sandy Bridge CPU芯片組進行了全面優化，能夠以1080p的速度和每秒30幀的速度提供高清視頻，而對行動裝置的延遲卻很短。
Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說：“人們正在購買功能更強大的PC，並將其轉變為個人云，以向其行動裝置提供內容，文件和應用程式。” “我們很高興與英特爾合作並優化Splashtop以提供最佳的跨裝置用戶體驗。”
Splashtop遠端桌面消除了在裝置之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。可以輕鬆存取重要的工作文件和Office應用程序，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。也可以遠端欣賞個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。
使用Splashtop遠端桌面，使用者可以：
具有直觀觸摸手勢的完全控制PC或Mac，可遠端存取文件並與應用程式進行�交互
使用 Microsoft Office 文件 (Word、Excel 或 PowerPoint) 和 Microsoft Outlook
存取iPhoto，Quicken，Keynote和其他應用程式
觀看視頻 (Hulu、Netflix、DVD) 並播放存儲在其電腦上的音樂 (無論是 iTunes、Windows Media Player 還是其他格式)
存取 IE、Firefox、Chrome 和 Safari 瀏覽器，使用書籤、外掛和擴充程式
透過 Wi-Fi 和 3G/4G 網路連接到 PC 或 Mac
Wake-on-LAN 節省能源
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨裝置計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和適用於Android的Amazon Appstore上的60多個國家中是最暢銷的應用程式，以其卓越的效能使數百萬移動用戶感到滿意，隨時隨地以交互方式存取他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 「2011 CES 最佳產品」獎。 Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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