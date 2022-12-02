Splashtop被選為Red Herring北美前100名名單的決賽入圍者
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加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 5 月 7 日 — 領先的遠端桌面和應用程式訪問公司 Splashtop Inc. 今天宣佈，它已被選為紅鯡魚北美 100 強獎的決賽入圍者，該獎項旨在表彰北美商業地區年度最有前途的私人技術企業。 Splashtop 為大型企業、中小企業和消費者提供性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問，從而經濟高效地移動業務關鍵型應用程式、數據和檔。 通過能夠訪問 .net， IE、Flash 和 CAD/CAM 等“厚”業務應用程式以及 iPad、平板電腦和智能手機上的設計程式，對於它們何時從任何行動裝置存取的內容幾乎沒有限制。 Splashtop 正在申請專利的技術甚至允許遊戲玩家在他們的iPad上玩電腦遊戲，教育工作者可以在課堂上走動並更互動地吸引學生時分享、投影和註釋核心課程。
“很榮幸被提名為決賽入圍者，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。 有很多偉大的公司上市，我們很高興被公認為一家為數百萬使用者提供巨大便利和商業價值的公司。
自1995年以來，《紅鯡魚》一直在選擇最令人興奮和最有前途的初創企業和“規模擴大企業”。入圍決賽的人來自整個北美數百名候選人中。評分和流程是20個主要標準的基礎。其中包括：候選公司的潛在市場規模，其智慧財產權和專利，其融資，概念證明，尾隨收入和管理層的專業知識。每家公司填寫完整的意見書後，都要進行一次單獨的採訪，並進行盡職調查。入圍名單通常包括當年表現最佳和最傑出的公司。
這種獨特的�評估輔之以對公司實際業績記錄和地位的審查，這使紅鯡魚能夠超越「嗡嗡聲」，並使該名單成為發現和倡導業內最大商機的寶貴工具。
“決賽入圍者名單證實了企業家和風險投資人做出的出色選擇，以及初創企業在美國企業的堅實根基，擁抱他們的創新。 從所有指標來看，它都強調了美國的創業卓越性，“Red Herring的出版商兼首席執行官Alex Vieux說。
2013年Red Herring 100 North America大獎的決賽入圍者的選擇是基於技術創新，管理實力，市場規模，投資者記錄，客戶收購和財務狀況。在宣布該聲明之前的幾個月中，安全性，Web 2.0，軟體，硬件，生命科學，雲，移動和其他領域的數百家公司完成了提交該獎項的申請。
決賽入圍者被要求在2013年5月21日至23日在加利福尼亞州蒙特雷舉行的紅鯡魚北美論壇上展示他們的獲勝策略。 前100名獲獎者將在5月23日晚的特別頒獎典禮上宣佈。