Splashtop Remote無縫連接任何計算裝置-現在增加了對Android和Windows的支援
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現在，無論使用什麼操作系統，無論擁有平板電腦還是智能手機的人都可以從任何地方存取其PC內容，媒體和應用程式
2011年1月6日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈，除了目前對iOS用戶端的支援外，它還將使其流行的Splashtop遠端桌面軟體可用於Android和Windows用戶端。 這種對用戶端平臺的擴展支援使任何擁有 Android 或 Windows 智慧型手機或平板電腦的人都可以在旅途中訪問其 PC 內容和應用程式，而無需使用行動裝置操作系統。
“ Splashtop正在建立通往任何地方的橋樑，” Splashtop的首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “當然，我們在這裡談論的是軟體，而不是阿拉斯加的政治。無論您是使用基於Android的電子書閱讀器的消費者，還是使用iPhone，iPad或Windows平板電腦的企業，現在無論身在何處，無論在家中還是辦公室，PC上的所有內容都觸手可及。 Splashtop Remote可以無縫橋接您的所有設備。”
Splashtop Remote 可供使用者透過 iPad、iPhone 或 Android 系統的 Dell Streak、Samsung Galaxy Tab 或 Lenovo LePad 等行動裝置輕鬆地遠端存取和控制其電腦，串起跨裝置運算體驗。使用者可以享受豐富的互動式遠端 PC 初體驗，包括完整的即時影音饗宴。使用 Splashtop Remote，使用者可以觀看電影、聽音樂，存取其所有檔案和應用程式，遠端玩 PC 和 Flash 遊戲，甚至可以透過「區域網喚醒」功能遠端喚醒電腦。Splashtop Remote 支援中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文和西班牙文等多國語言。
Splashtop Remote 應用程式已在 Apple App Store、iTunes 和 Android Market 上架。其他 Splashtop Remote 相關資訊，請參閱：https://www.splashtop.com/remote。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop Remote被Apple公認為App Store上最暢銷的產品之一，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的計算機體驗。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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