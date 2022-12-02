用於Windows 8的Splashtop遠端桌面在Windows應用商店中啟動
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Splashtop是從Windows 8遠端存取基於Windows的PC或Mac的最簡單，最快的方法
2012 年 8 月 2 日 — 加利福尼亞州聖荷西 — 全球跨裝置運算領域領導者 Splashtop Inc. 今天宣布，適用於 Windows 8 的 Splashtop 遠端桌面現已在 Windows Store 中提供下載。作為消費者預覽版本，Splashtop Remote Desktop 的使用者介面針對 Windows 8 原生手勢進行了最佳化，包括易於使用的拖放式電腦最愛清單以及滑動顯示隱藏選單的功能。
現在，Windows 8用戶可以使用Splashtop遠端桌面，以及超過700萬的Splashtop移動設備用戶（從平板電腦到智能手機），他們可以存取基於Windows的PC和Mac以遠端運行應用程式，查看和編輯文件，觀看高清電影以及以每秒30幀的速度玩圖形密集型遊戲。
“通過Windows 8的Splashtop遠端桌面，我們將繼續兌現成為跨設備計算行業領導者的承諾，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “ Splashtop很高興與Microsoft合作，為他們的用戶提供最佳的遠端桌面體驗，以實現個人生產力和業務應用程式。”
微軟公司Windows合作夥伴和開發人員高級總監約翰·理查茲（John Richards）說：“ Splashtop是將現有應用程式重新構想為Metro風格應用程式的一個很好的例子。它利用Windows 8的新功能，並提供可跨多種平台工作的體驗。任何尺寸的Windows 8設備。”
適用於Windows 8的Splashtop遠端桌面透過Wi-Fi和3G / 4G網路提供PC或Mac遠端存取支持以及完整的音頻和視頻。在此版本中，透過Internet存取�電腦需要使用靜態IP地址。
然後在執行 Windows 7、Vista 和 XP (包括家用高級版) 或 Windows 8 預覽版本以及 Mac OS X 10.6 + (Mac 使用者必須安裝 Snow Leopard 或 Lion) 的 PC 或 Mac 上安裝免費的 Splashtop Streamer。
除了支援Windows 8之外，Splashtop還可用於iOS和Android設備。
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲™可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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Splashtop 首頁： https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer： https://www.splashtop.com/streamer