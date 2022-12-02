用於Windows 8的Splashtop遠端桌面在Windows應用商店中啟動

Splashtop是從Windows 8遠端存取基於Windows的PC或Mac的最簡單，最快的方法

2012 年 8 月 2 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，適用於 Windows 8 的 Splashtop 遠端桌面現已在 Windows 應用商店中推出。作為消費者預覽版，Splashtop 遠端桌面的使用者介面針對Windows 8 本機手勢進行了優化，包括易於使用的拖放式電腦收藏夾清單以及滑動以顯示隱藏功能表的功能。

現在，Windows 8用戶可以使用Splashtop遠端桌面，以及超過700萬的Splashtop移動設備用戶（從平板電腦到智能手機），他們可以存取基於Windows的PC和Mac以遠端運行應用程式，查看和編輯文件，觀看高清電影以及以每秒30幀的速度玩圖形密集型遊戲。

“通過Windows 8的Splashtop遠端桌面，我們將繼續兌現成為跨設備計算行業領導者的承諾，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “ Splashtop很高興與Microsoft合作，為他們的用戶提供最佳的遠端桌面體驗，以實現個人生產力和業務應用程式。”

微軟公司Windows合作夥伴和開發人員高級總監約翰·理查茲（John Richards）說：“ Splashtop是將現有應用程式重新構想為Metro風格應用程式的一個很好的例子。它利用Windows 8的新功能，並提供可跨多種平台工作的體驗。任何尺寸的Windows 8設備。”

適用於Windows 8的Splashtop遠端桌面透過Wi-Fi和3G / 4G網路提供PC或Mac遠端存取支持以及完整的音頻和視頻。在此版本中，透過Internet存取電腦需要使用靜態IP地址。

瞭解有關 Splashtop 遠端桌面的更多資訊，並從 Windows 應用商店下載，網址為

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658 然後在運行Windows 7，Vista和XP（包括Home Premium）或Windows 8 Release Preview以及Mac OS X 10.6 +（Mac使用者需要Snow Leopard或Lion）的PC或Mac上安裝免費的Splashtop Streamer。

除了支援Windows 8之外，Splashtop還可用於iOS和Android設備。

關於飛濺頂公司

Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。

Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過700萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。

IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲™可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。

Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

媒體聯繫人：飛濺公關團隊

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https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658