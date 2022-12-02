用於NVIDIA Tegra 3四核處理器的Splashtop遠端桌面HD達到創紀錄的效能
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針對 Tegra 3 優化的 Splashtop 遠端桌面高清能夠提供每秒 60+ 幀和低於 40 毫秒的延遲，以實現卓越的遊戲和高清視頻體驗
2011 年 12 月 19 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，其屢獲殊榮的 Splashtop 遠端桌面高清應用程式已針對 NVIDIA® Tegra® 3 四核移動處理器進行了全面優化，可提供超高性能，帶來卓越的遊戲和高清視頻體驗。 Splashtop 遠端桌面使用戶能夠遠端存取具有完整音訊和高清視頻的 PC 或 Mac，並支援 3D 互動式遊戲。
根據Splashtop的基準，運行帶有Tegra 3的Splashtop遠端桌面HD的平板電腦可以實現每秒60幀以上的速度和40毫秒以下的延遲，為用戶提供卓越的遊戲和高清觀看體驗，並在業界樹立了新的效能標杆。根據NVIDIA的說法，Tegra 3的效能是其雙核前代產品的五倍，功耗更低，電池壽命更長。
NVIDIA高級內容開發經理Chris Pedersen表示：“與Splashtop緊密合作，以在Tegra 3上為平板電腦和其他設備提供效能最高的遠端桌面解決方案，真是太好了。” “ NVIDIA和Splashtop一直在推動效能極限，而Splashtop遠端桌面展示了兩家公司的能力。”
“借助Splashtop遠端桌面，使用者可以隨身攜帶平板電腦到任何地方，而無需隨身攜帶PC。他們將享受尖叫的快速遠端遊戲體驗，” Splashtop執行長Mark Lee說。 “通過利用最新的Tegra 3四核處理器，Splashtop將您帶入了一個新的高度。遊戲玩家和非遊戲玩家都將獲得驚喜。”
��此高效能版本的Splashtop Remote Desktop HD將在所有運行Android 4.0（冰淇淋三明治）的採用Tegra 3技術的平板電腦上使用，例如更新到Android 4.0的ASUS Eee Pad Transformer Prime。
關於Splashtop遠端桌面
Splashtop遠端桌面消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。可以輕鬆存取重要的工作文件和Office應用程式，例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word。也可以遠端欣賞個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。 Splashtop遠端桌面用戶可以通過Internet或LAN連接設備。
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨裝置計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等在Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog和適用於Android的Amazon Appstore上的60多個國家中是最暢銷的應用程式，以其卓越的效能使數百萬移動用戶感到滿意，隨時隨地以交互方式存取他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 「2011 CES 最佳產品」獎。 Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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