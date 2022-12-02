捆綁在Toshiba AT200平板電腦上的Splashtop遠端桌面HD在某些地區可用
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AT200平板電腦在特定地區的用戶現在可以將行動裝置與Splashtop Remote Desktop橋接，以存取PC上的文件和內容
2011 年 3 月 20 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈，其屢獲殊榮的 Splashtop 遠端桌面高清已預先捆綁在東芝 AT200 平板電腦上（某些地區可能使用不同的型號名稱），該平板電腦將在亞太地區、加拿大和歐洲上市。
借助預先捆綁的Splashtop遠端桌面HD，AT200平板電腦的用戶現在可以在選定區域中使用完整的音頻和視頻遠端存取PC上的文件和內容，從而為家庭娛樂中心或辦公室創建自己的個人云。
“與Splashtop Remote預先捆綁在一起的平板電腦是在旅途中存取PC的理想方式。展望未來，我們預計將有更多的東芝平板電腦和PC預先加載Splashtop遠端桌面應用程式，” Splashtop執行長Mark Lee說。現在，無論何時何地，您都可以查看照片或視頻，聽音樂或存取和編輯文件。平板電腦上的Splashtop遠端桌面使您的個人云觸手可及。”
Splashtop 遠端桌面高清在 Google Play 上的零售價為 9.99 美元，Splashtop 遠端桌面的零售價為 4.99 美元，但已預先捆綁了東芝 AT200 平板電腦，在特定地區免費提供給最終使用者，每次使用五分鐘試用。
要在平板電腦上使用Splashtop遠端桌面應用程式，必須將其連接到運行Splashtop Streamer軟體的PC。�許多東芝PC捆綁了Splashtop Streamer，可從https://www.splashtop.com/streamer免費獲得。
關於Splashtop遠端桌面
Splashtop遠端桌面消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。重要的工作文件和Office應用程序（例如Outlook，PowerPoint，Excel和Word）都可以輕鬆訪問。也可以遠端欣賞個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。 Splashtop遠端桌面用戶可以通過Internet或LAN連接設備。
關於 Splashtop
Splashtop希望通過提供一流的跨裝置計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等在Apple App Store，Google Play，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android的60多個國家中是最暢銷的應用程式，使數百萬移動用戶感到滿意高效能，可以隨時隨地以交互方式存取他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」、「2012 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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飛濺遠端桌面：https://www.splashtop.com/remote