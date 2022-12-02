Splashtop Remote Desktop HD是HP TouchPad上最暢銷的應用程序
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現在，透過簡易的應用程式從 HP TouchPad 連接到 PC 和 Mac，以存取檔案和應用程式，為 WebOS 智慧型手機啟用已有的 Splashtop Remote Desktop 解決方案
十月 10， 2011 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 剛剛宣佈發佈適用於 HP TouchPad 的 Splashtop® 遠端桌面高清版，為從 HP TouchPad 到 PC 或 Mac 的遠端訪問提供簡單的一鍵式解決方案，並提供完整的音訊和高清視頻支援。 受到惠普觸控板粉絲的高度期待，Splashtop 遠端桌面高清現在是惠普應用程式目錄中最暢銷的應用程式，獲得了惠普觸控板用戶的讚譽。
除了新的 HP TouchPad 遠端桌面解決方案之外，Splashtop 日前還支援適用於 HP Pre 2 和 HP Pre Plus 智慧型手機的 HP webOS。數以百萬計的行動裝置 (從平板電腦到智慧型手機) 藉由 Splashtop Remote Desktop 遠端存取 PC 和 Mac。
「Splashtop 傾聽了使用者的聲音，他們為 Splashtop Remote Desktop HD for HP TouchPad 而歡呼。我們很榮幸成為 TouchPad 早期遠端桌面應用程式中的一員。」Splashtop 執行長兼共同創辦人 Mark Lee 說「我們對支援 HP webOS 的持續承諾是實現我們的願景以連接全球數十億台裝置的又一個重要里程碑。」
webOS 開發及應用行銷總監 Gloria Gavin 說：「我們的開發社群已經證明了對 webOS 的不可思議的支援，並繼續為Touchpad 使用者提供出色的體驗。」「Splashtop 用於 HP TouchPad 的 Remote Desktop HD 應用程式是 webOS 應用程式生態系統中可用的同類最佳應用程式的絕佳範��例。」
期間限定從 HP App Catalog 下載適用於 HP TouchPad 的Splashtop Remote Desktop HD，價格為 $ 4.99。
藉由 Splashtop Remote Desktop HD，HP TouchPad 使用者現在可以：
完全控制 PC 或 Mac，具有直觀的觸控控制和熟悉的 webOS 手勢，可遠端存取檔案並與應用程式
使用 Microsoft Office 文件 (Word、Excel 或 PowerPoint) 和 Microsoft Outlook
存取 iPhoto、Quicken、Keynote 和其他在 WebOS 上不可用的應用程式
觀看視頻 (Hulu、Netflix、DVD) 並播放存儲在其電腦上的音樂 (無論是 iTunes、Windows Media Player 還是其他格式)
存取 IE、Firefox、Chrome 和 Safari 瀏覽器，使用書籤、外掛和擴充程式
透過 Wi-Fi 和 3G/4G 網路連接到 PC 或 Mac
Wake-on-LAN 節省能源
Splashtop Remote Desktop 滿足了在裝置之間傳輸、轉換或同步檔案和多媒體的需求。輕鬆透過這個嶄新應用程式來存取重要的工作檔案和辦公應用程式，如Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。個人娛樂內容，包括電影、音樂、照片甚至 3D 遊戲，也可以遠端檢視。只需使用行動裝置、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦或超輕薄筆記型電腦即可前往世界各地，並且透過安裝的 Splashtop Streamer 來全面存取 PC 或 Mac。
Splashtop遠端桌面由兩個組件組成：
在用戶端裝置上執行的 Splashtop Remote Desktop 應用程式，支援 iOS、Android、webOS、Windows 和 Mac OS
免費的 Splashtop Streamer 軟體可在裝有 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6 或更新版本的任何電腦上執行
關於 Splashtop
Splashtop Inc.成立於2006年，是跨裝置計算的全球領導者，其目標是使各地的人們能夠跨裝置和雲快速訪問內容和應用程式�。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動裝置和PC上享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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Splashtop 首頁: https://www.splashtop.com
Splashtop 電腦和 Mac 流媒體： https://www.splashtop.com/streamer