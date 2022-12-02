Splashtop遠端桌面擊敗了憤怒的小鳥！
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易於使用的應用程式超越了兩個國家的吉尼斯世界紀錄保持者
2011年5月19日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算的全球領導者Splashtop® Inc.已經創造了令人印象深刻的新記錄，因為他們的付費遠端桌面iPad應用程式在澳大利亞和紐西蘭擊敗了新的吉尼斯世界紀錄®保持者憤怒的小鳥，成為本周排名第一的iPad應用程式。
據 App Annie 稱，自 2010 年 9 月推出以來，Splashtop 遠端桌面的排行榜不斷攀升，成為 15 個國家/地區排名第一的付費 iPad 應用程式，並在 40 個國家/地區成為排名第一的 iPad 商業應用程式。 請注意，排名經常受到監控，並且經常每小時更改一次。
來源：APPlyzer
“如果您不認為擊敗憤怒的小鳥有什麼大不了的話，那就去問問孩子吧！” Splashtop的首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “好吧，說真的，我們並不是在真正嘗試與《 憤怒的小鳥》競爭。實際上，Splashtop是遊戲的絕佳推動者。”儘管Splashtop的Remote Desktop被歸類為商務應用程式，但該公司很快指出，不少硬核遊戲玩家正在使用它在iPad上玩圖形密集型PC遊戲，例如《魔獸世界 》。誰知道它實際上��是變相的革命性遊戲應用程式？
正如TouchArcade的博客作者Brian Johnson在最近的評論中指出的那樣：“ Splashtop基本上是PC上所發生事情的1：1表示，並且完全可以在遊戲上玩！”最後，一個可以滿足兩個陣營要求的遊戲應用程式-普通休閒遊戲玩家，越來越多地轉向行動裝置來玩快速遊戲（例如CityVille）來打發時間，而認真的遊戲玩家則希望獲得更豐富，更深入的遊戲體驗。
Splashtop式遙控器連接到任何 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 或 Mac OS X 10.6 或更高作業系統。Splashtop式遠端由兩個元件組成:在行動裝置上運行的應用程式和電腦上運行的應用程式。智慧手機或平板電腦透過任何網路連接到電腦。要瞭解有關Splashtop遙控器的更多,請造訪:https://www.splashtop.com/remote。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是蘋果應用商店中的暢銷產品，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 該應用程式現已在Apple App Store，iTunes，Android Marketplace和webOS App Store中提供。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北�京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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