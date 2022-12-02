Splashtop遠端桌面增加了對Mac的支援
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用戶現在可以從iPhone，iPad，iPod touch或Android手機直接訪問家庭或辦公室Mac上的媒體，遊戲和應用程式。
2011 年 1 月 27 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時存取計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，它已擴展其屢獲殊榮的 Splashtop 遠端桌面軟體產品以支援 Mac。 現在，iMac、Mac Pro、MacBook Pro 和 Air 以及 Mac mini 的使用者可以使用平板電腦（如 iPad）或智慧型手機（如 iPhone）無縫遠端訪問和控制其家庭或辦公室 Mac。
“由於其視聽功能，Mac一直是好萊塢的摯愛對象。和Mac一樣，Splashtop Remote確實具有多媒體的魅力，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們的軟體支持高幀頻，這意味著電影更流暢。現在，具有Mac兼容性，Splashtop Remote已準備好與Hollywood進行業務往來。”
Mac對Splashtop Remote的支持是Splashtop產品系列的最新更新，其中還包括對Windows，iOS客戶端和Android裝置的支持。它使用戶能夠通過iPad，iPhone或基於Android的Dell Streak，Samsung Galaxy Tab或Lenovo LePad等移動裝置毫不費力地遠端存取和控制其電腦，從而在各種裝置之間架起橋樑。
使用者首次可以享受到豐富的互動式 PC 和 Mac 遠端體驗，包括完整的即時影音饗宴。使用 Splashtop Remote，使用者可以觀看電影、聽音樂，存取其所有檔案和應用程式以及遠端玩 PC、Mac 和 Flash 遊戲。Splashtop Remote 支援英文、中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文和西班牙文。
Macworld 2011 的出席者�受邀在展會期間參觀 Splashtop 在 Mac 上的 Splashtop Showcase 展位 #818 親自體驗 Splashtop Remote。
Splashtop Remote 用戶端現已在 Apple App Store 和 iTunes 以及 Android Market 上提供。 要免費下載 Splashtop Remote Mac 伺服器應用程式或瞭解有關 Splashtop Remote 的更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com/remote。 有關圖片，請訪問此處。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop Remote被Apple公認為App Store上最暢銷的產品之一，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的計算機體驗。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 5 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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