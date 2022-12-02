Splashtop 遠端爬升到四個國家中排名第一的付費 iPad 應用程式
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首款遠端提供完整 Windows 體驗（包括視頻和音訊）的iPad應用在上市的前兩個月大幅增長
2010 年 10 月 20 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時計算領域的全球領導者 Splashtop Inc 今天宣佈，其最新應用程式 iPad 版 Splashtop Remote 在 iPad 應用程式市場處於積極領先地位。 在付費應用程式中，Splashtop Remote 在四個國家/地區的所有應用程式類別中處於領先地位：澳大利亞、日本、韓國和英國。 此外，Splashtop Remote在加拿大和中國的付費iPad應用程式中排名第二，並且是美國排名第一的付費商業應用程式。
“移動計算領域正在迅速發展，個人云的興起，再加上移動和非PC設備的普及，使計算體驗變得更加靈活，更加分散。” Splashtop Inc.的創始人。Splashtop Remote是第一個有效地跨裝置實現計算體驗的產品，用戶對此感到非常興奮。該應用程式的空前增長表明用戶對跨多種設備移動存取其個人內容和應用程式的需求。”
在業務應用程式類別中，Splashtop Remote已經成長為在世界範圍內占主導地位。該應用程式在10個國家/地區中排名第一，包括澳大利亞，加拿大，中國，香港，日本，韓國，波蘭，台灣，英國和美國。 Splashtop Remote還是德國排名第三的商務應用程式。
Splashtop Remote用戶正在利用該應用程式處理從生產力和教育性應用程式到電影和視頻遊戲的所有內容。該產品的流行用途包括存取基於Flash的Web內容，Microsoft Office應用程式（例如Outlook或PowerPoint）以及存取家庭網路上的媒體內容。
關於飛濺頂遙控器
Splashtop Remote 允許使用者輕鬆存取和控制其 PC,透過 iPad 遠端體驗 Windows,從而跨裝置實現計算體驗。使用者可以享受豐富且互動式的遠端 PC 初體驗，包括完整的即時影音功能。借助 Splashtop Remote，使用者可以觀看電影、聽音樂、存取所有 Windows 檔案和應用程式，甚至遠端玩 PC 和 Flash 遊戲。iPad 的 Splashtop Remote 現已在 Apple App 商店中上架。進一步認識 Splashtop Remote，請瀏覽 https://www.splashtop.com/remote
關於飛濺頂公司
Splashtop Inc.（以前的DeviceVM，Inc.）是一家私有軟體公司，被道瓊斯（Dow Jones）選為值得關注的50家公司之一。 Splashtop Inc.的總部位於矽谷，在北京，杭州，上海和台北設有辦事處。憑藉屢獲殊榮的Splashtop產品系列，該公司正在改善日常計算體驗，提供對用戶關心的信息的快速便捷訪問。 Splashtop旗艦產品於2007年首次推出，是屢獲殊榮的即時啟動平台，使用戶可以在打開PC後立即上網。 Splashtop Remote允許用戶在不使用PC的情況下，通過iPad或其他移動設備享受完整的Windows體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。自 2007 年 10 月首次問世以來，Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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