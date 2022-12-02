Splashtop Remote for Android被LAPTOP雜誌評為CES 2011最佳應用程序
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強大的遠端連接、易於訪問以及出色的視頻和音訊品質提供了成功的組合
一月 12， 2010 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天宣佈，其最新的軟體產品Splashtop Remote for Android贏得了LAPTOP Magazine頒發的令人垂涎的CES最佳獎。 該應用程式在最佳應用程式/軟體類別中名列前茅。 獲獎者被譽為2011年消費電子展上數十款產品中最具創新性的產品。
Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說：“這就像獲得奧斯卡最佳軟體獎一樣，它使我們在代碼中大放異彩。” “適用於Android的Splashtop Remote代表了我們“通往任何地方的橋樑”的關鍵部分，這使使用基於Android的平板電腦和其他行動裝置的人們可以隨時隨地在旅途中輕鬆享受其以前PC綁定的信息和娛樂。 ”
除了這一最新榮譽之外，Splashtop Remote 最近還在日本、英國、加拿大和澳大利亞的 Apple iTunes 2010 Rewind 排行榜上被評為「暢銷書」，該排名突出了當年 iPhone、iPad 和 iPod touch 最熱門的產品。
Splashtop Remote for Android 是 Splashtop 系列的最新產品，該系列還包括對 Windows 和 iOS 用戶端的支援。Splashtop Remote 可供使用者透過 iPad、iPhone 或 Android 系統的 Dell Streak、Samsung Galaxy Tab 或 Lenovo LePad 等行動裝置輕鬆地遠端存取和控制其電腦，串起跨裝置運算體驗。使用者可以享受豐富的互動式遠端 PC 初體驗，包括完整的即時影音饗宴。使用 Splashtop Remote，使用者可以觀看電影、聽音樂，存取其�所有檔案和應用程式，遠端玩 PC 和 Flash 遊戲，甚至可以透過「區域網喚醒」功能遠端喚醒電腦。Splashtop Remote 支援英文、中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文和西班牙文等多國語言。
Splashtop Remote 應用程式已在 Apple App Store、iTunes 和 Android Market 上架。其他 Splashtop Remote 相關資訊，請參閱：https://www.splashtop.com/remote。
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop Remote被Apple公認為App Store上最暢銷的產品之一，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的計算機體驗。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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