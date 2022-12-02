Splashtop發布了Splashtop Pro –用於BlackBerry PlayBook的企業應用程序
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借助 Splashtop Pro，IT 可以在 30 分鐘內使用 BlackBerry PlayBook 平板電腦移動化員工
2012 年 5 月 10 日 — 加利福尼亞州聖何塞 — 全球跨設備計算領域的領導者Splashtop Inc.今天宣布發布支持 BlackBerry® PlayBook™ 平板電腦的 Splashtop Pro。Splashtop Pro 專為企業 IT、服務提供商和系統集成商而設計，幫助移動員工使用平板電腦。Splashtop Pro 是部署 BlackBerry PlayBook 平板電腦的企業 IT 社區備受期待的應用程序，是繼 PlayBook 的最暢銷應用程序 Splashtop 遠端桌面 HD 的成功之後推出的。
借助 Splashtop Pro，IT 人員可以通過易於使用的基於雲的網絡控制台安全地管理和監控設備。現在，IT 可以部署和設置策略，使移動員工能夠利用個人云、私有云和公共雲，無論它們是在物理機還是虛擬機上運行。
Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說：“ RIM專注於贏得企業，而Splashtop Pro是支持PlayBook在當地成功的完美應用程序。” “員工可以隨身攜帶PlayBook，可以安全地遠端存取其電腦上的所有應用程序和文件。”
Splashtop為BlackBerry PlayBook開發了一些領先的應用程式，其中包括當今App World中最受歡迎的業務應用程式之一。我們對Splashtop將Splashtop Pro引入PlayBook感到非常興奮，”全球聯盟和業務開發副總裁Martyn Mallick說。 “ Splashtop Pro和Blackberry PlayBook是將遠端桌面控制帶給企業的成功組合。”
使用 Splashtop Pro，IT 管理員可以：
* 在組織中輕鬆部署平板電腦，無需更改基礎架構
* 支援從行動裝置安全存取公司電腦上的應用程式、檔案和內容
*通過簡單的基於Web的管理控制台集中管理行動裝置和電腦的連接
* 管理使用者許可權
* 群組電腦以進行共享訪問
* 根據連線類型和時間等策略管理連線
*監控連接歷史記錄
* 管理更新
* 獲得優先支援
借助 Splashtop Pro，員工可以使用平板電腦共享公司的硬件和軟件資源，實現移動辦公並提高工作效率。Splashtop Pro 無需在設備之間傳輸、轉換或同步文件和多媒體。重要的工作文件和辦公應用程序（如 Outlook，PowerPoint，Excel 和 Word）以及用於演示的視頻，音樂和照片都很容易訪問。
Splashtop Pro適合多種業務場景使用；例如：
* 需要存取公司內部CRM系統或其他定價和庫存資訊的現場銷售代表
*房地產經紀人希望在不回到辦公室的情況下調整他們的日程安排
*在家工作的遠端辦公人員，他們希望通過VPN遠端訪問辦公室計算機
*設計師希望在演示時給客戶留下深刻印象
* 醫療保健專業人員尋求輕鬆訪問患者 EMR 以交互方式解釋發現
* 特許經營權擁有者與分支機構共用行銷或其他資訊
* 餐廳經理使用行動裝置輸入訂單
IT 管理員可以在 https://www.splashtop.com/pro 註冊支持 5-25 個用戶的 Splashtop Pro 帳戶免費，前三十天。
Splashtop Pro 由兩個組件組成：
在 BlackBerry PlayBook 上運行的 Splashtop Pro 應用程式
免費的Splashtop Streamer軟體，可在任何裝有Windows 7，Vista，XP的計算機上運行
在以下位置觀看 Splashtop 專業視頻https://www.youtube.com/watch?v=y694AePJjG8
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接�平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序，媒體內容和文件進行高效能，安全，交互式的存取。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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飛濺頂 主頁： https://www.splashtop.com
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