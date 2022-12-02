Splashtop發布了Splashtop Pro –用於BlackBerry PlayBook的企業應用程序

借助 Splashtop Pro，IT 可以在 30 分鐘內使用 BlackBerry PlayBook 平板電腦移動化員工

2012 年 5 月 10 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發佈支援 BlackBerry® PlayBook™ 平板電腦的 Splashtop Pro。Splashtop Pro 專為企業 IT、服務提供者和系統整合商而設計，旨在為行動員工提供平板電腦。 Splashtop Pro是一款備受期待的應用程式，適用於部署BlackBerry PlayBook平板電腦的企業IT社區，並繼PlayBook最暢銷的應用程式Splashtop Remote Desktop HD的成功之後。

借助 Splashtop Pro，IT 可以通過易於使用的基於雲端的 Web 控制台安全地管理和監控設備。 現在，IT 可以部署和設置策略，使行動員工能夠利用個人雲、私有雲和公共雲，無論它們是在物理機還是虛擬機上運行。

Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說：“ RIM專注於贏得企業，而Splashtop Pro是支持PlayBook在當地成功的完美應用程序。” “員工可以隨身攜帶PlayBook，可以安全地遠端存取其電腦上的所有應用程序和文件。”

Splashtop為BlackBerry PlayBook開發了一些領先的應用程式，其中包括當今App World中最受歡迎的業務應用程式之一。我們對Splashtop將Splashtop Pro引入PlayBook感到非常興奮，”全球聯盟和業務開發副總裁Martyn Mallick說。 “ Splashtop Pro和Blackberry PlayBook是將遠端桌面控制帶給企業的成功組合。”

使用 Splashtop Pro，IT 管理員可以：

* 在組織中輕鬆部署平板電腦，無需更改基礎架構

*通過簡單的基於Web的管理控制台集中管理行動裝置和電腦的連接

* 群組電腦以進行共享訪問

*監控連接歷史記錄

* 獲得優先支援

借助 Splashtop Pro，員工可以使用平板電腦共用公司的硬體和軟體資源，從而提高行動性和工作效率。 Splashtop Pro 無需在設備之間傳輸、轉換或同步檔和多媒體。 可以輕鬆訪問重要的工作文件和辦公應用程式，如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word，以及用於演示的視頻、音樂和照片。

飛濺頂專業版適用於多種業務場景;例如：

* 需要存取公司內部CRM系統或其他定價和庫存資訊的現場銷售代表

*在家工作的遠端辦公人員，他們希望通過VPN遠端訪問辦公室計算機

* 醫療保健專業人員尋求輕鬆訪問患者 EMR 以交互方式解釋發現

* 餐廳經理使用行動裝置輸入訂單

IT 管理員可以註冊一個支援 5-25 個使用者的 Splashtop Pro 帳戶 https://www.splashtop.com/pro 免費，前三十天。

Splashtop Pro由兩個元件組成：

在 BlackBerry PlayBook 上運行的 Splashtop Pro 應用程式

免費的Splashtop Streamer軟體，可在任何裝有Windows 7，Vista，XP的計算機上運行

在 http://youtu.be/y694AePJjG8 觀看 Splashtop Pro 視頻

關於飛濺頂公司

Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程序，媒體內容和文件進行高效能，安全，交互式的存取。

Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。

IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。

Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

媒體聯繫人：飛濺公關團隊

有用的連結：

https://www.splashtop.com

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