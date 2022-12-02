Splashtop推出面向企業的Splashtop Pro

Splashtop Pro 使 IT 和服務提供者能夠在 30 分鐘內移動化員工

2011 年 11 月 1 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發佈專為企業 IT、服務提供者和系統集成商設計的 Splashtop Pro，以支援使用平板電腦的行動員工。如今，超過 500 萬平板電腦和智慧手機用戶喜歡 Splashtop 移動應用程式，可以遠端訪問具有完整音訊和高清視頻的 PC 和 Mac 應用程式和檔。

借助 Splashtop Pro，IT 可以通過易於使用的基於雲端的 Web 控制台安全地管理和監控設備。 現在，IT 可以部署和設置策略，使行動員工能夠利用個人、私有雲和/或公共雲，無論他們是在物理機還是虛擬機上運行。

“ Splashtop Pro是啟用移動勞動力的最快方法。在30分鐘內，公司的員工就可以使用移動平板電腦啟動並運行，並且可以完全存取其電腦上的應用程式和文件。” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們很高興能將消費者應用的便捷性帶入公司的IT領域，同時支持IT集中控制和管理設備之間的安全連接。”

使用 Splashtop Pro，IT 管理員可以：

在組織中輕鬆部署平板電腦，無需更改基礎架構

允許從移動設備安全存取公司電腦上的應用程式，文件和內容

通過基於Web的簡單管理控制台集中管理移動設備和電腦的連接

管理用戶許可權

分組電腦以共享存取

根據連接類型和時間等策略管理連接

監視連接歷史記錄

管理更新

獲得優先支援

借助 Splashtop Pro，員工可以使用平板電腦共用公司的硬體和軟體資源，從而提高行動性和工作效率。 Pro 消除了在設備之間傳輸、轉換或同步檔和多媒體的需要。 可以輕鬆訪問重要的工作文件和辦公應用程式，如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word，以及用於演示的視頻、音樂和照片。

飛濺頂專業版適用於多種業務場景，例如：

需要存取公司內部CRM系統或其他價格和庫存信息的現場銷售代表

房地產經紀人希望在不回到辦公室的情況下調整他們的日程安排

通過VPN從家里和遠端工作到辦公室電腦的遠端辦公人員

希望在演示時給客戶留下深刻印象的設計師

尋求輕鬆存取患者EMR的醫療保健專業人員以交互方式解釋發現結果•特許所有者與分支機構共享營銷或其他有用信息

餐廳經理使用行動裝置輸入訂單

IT 管理員可以註冊一個 Splashtop 支援 5-25 名使用者的專業 帳戶免費，前 30 天。

關於 Splashtop

Splashtop Inc.成立於2006年，是跨裝置計算的全球領導者，其目標是使各地的人們能夠跨裝置和雲快速訪問內容和應用程式。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動裝置和PC上享受完整的電腦體驗。

Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。

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