Splashtop推出面向企業的Splashtop Pro
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Splashtop Pro 使 IT 和服務提供者能夠在 30 分鐘內移動化員工
2011 年 11 月 1 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發佈專為企業 IT、服務提供者和系統集成商設計的 Splashtop Pro，以支援使用平板電腦的行動員工。如今，超過 500 萬平板電腦和智慧手機用戶喜歡 Splashtop 移動應用程式，可以遠端訪問具有完整音訊和高清視頻的 PC 和 Mac 應用程式和檔。
借助 Splashtop Pro，IT 可以通過易於使用的基於雲端的 Web 控制台安全地管理和監控設備。 現在，IT 可以部署和設置策略，使行動員工能夠利用個人、私有雲和/或公共雲，無論他們是在物理機還是虛擬機上運行。
“ Splashtop Pro是啟用移動勞動力的最快方法。在30分鐘內，公司的員工就可以使用移動平板電腦啟動並運行，並且可以完全存取其電腦上的應用程式和文件。” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們很高興能將消費者應用的便捷性帶入公司的IT領域，同時支持IT集中控制和管理設備之間的安全連接。”
使用 Splashtop Pro，IT 管理員可以：
在組織中輕鬆部署平板電腦，無需更改基礎架構
允許從移動設備安全存取公司電腦上的應用程式，文件和內容
通過基於Web的簡單管理控制台集中管理移動設備和電腦的連接
管理用戶許可權
分組�電腦以共享存取
根據連接類型和時間等策略管理連接
監視連接歷史記錄
管理更新
獲得優先支援
借助 Splashtop Pro，員工可以使用平板電腦共享公司的硬件和軟件資源，實現移動辦公並提高工作效率。Pro 消除了在設備之間傳輸、轉換或同步文件和多媒體的需要。重要的工作文件和辦公應用程序（如 Outlook，PowerPoint，Excel 和 Word）以及用於演示的視頻，音樂和照片都很容易訪問。
Splashtop Pro適合多種業務場景使用，例如：
需要存取公司內部CRM系統或其他價格和庫存信息的現場銷售代表
房地產經紀人希望在不回到辦公室的情況下調整他們的日程安排
通過VPN從家里和遠端工作到辦公室電腦的遠端辦公人員
希望在演示時給客戶留下深刻印象的設計師
尋求輕鬆存取病患 EMR 的醫療保健專業人員，以互動方式解釋結果
特許經營者與分支機構共享營銷或其他有用信息
餐廳經理使用行動裝置輸入訂單
關於 Splashtop
Splashtop Inc.成立於2006年，是跨裝置計算的全球領導者，其目標是使各地的人們能夠跨裝置和雲快速訪問內容和應用程式。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動裝置和PC上享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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飛濺公關團隊
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Splashtop 主頁： https://www.splashtop.com
Splashtop Pro：https://www.splashtop.com/pro