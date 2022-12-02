Splashtop作為免費應用程序發布了適用於iPhone的Splashtop 2
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Splashtop憑藉其專有的“橋接雲”基礎架構，推出了其新一代遠端桌面軟體的Splashtop 2 – Remote Desktop（“ Splashtop 2”）的iPhone版本，可將iPhone用戶與世界各地的電腦安全地連接起來；該應用將在有限的時間內免費提供
2012 年 10 月 17 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發佈 iPhone 版 Splashtop 2 – 遠端桌面（“Splashtop 2”），這是其最新一代屢獲殊榮的遠端桌面應用程式。 繼 6 月發布 iPad 版 Splashtop 2 以及推出 Splashtop“橋接雲”基礎設施後，iPhone 版 Splashtop 2 將作為限時免費應用程式推出。
迄今為止，Splashtop已使從平板電腦到智能手機的超過800萬移動設備用戶能夠遠端訪問其Windows PC和Mac，從而使他們能夠遠端運行應用程序，查看和編輯文件，觀看高清電影以及玩圖形密集型遊戲。
“自發佈以來的短短3個多月內，適用於iPad和Android平板電腦的Splashtop 2已經被下載了數百萬次，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “通過這個新版本，我們為 iPhone 用戶帶來了同樣高水準的安全性、隱私和性能，這些都始終為 Splashtop 贏得 5 星評級。”
Splashtop 2 應用程式允許局域網環境中的設備之間連接;此外，通過應用內購買提供的名為“Anywhere Access Pack”的模組將允許使用者通過Internet連接到他們的設備。
該應用程式具有重新設計的易於使用的介面，並針對新的硬體功能進行了優化，例如Apple的Retina顯示幕。 iPhone 版本支援高達 30 幀/秒的流媒體和低於 30 毫秒的延遲，提供流暢的視頻和回應迅速的遊戲體驗。
使用Splashtop 2，連接到電腦所需的唯一配置是用戶名和密碼。無需配置路由器或防火牆，也無需手動輸入IP地址或安全代碼。通過添加Anywhere Access Pack，相同的簡單過程使用戶可以通過Internet從世界任何地方可靠地連接到其設備。
此外，該應用程序還具有可根據網路狀況進行自我優化的技術，使用戶能夠充分利用3G或4G網路或Internet連接的帶寬。 Splashtop在通過其專有的Bridging Cloud保護用戶數據的同時，部署了行業標準的加密技術，以維持較高的安全性。
一個功能幻燈片可以在以下位 置查看 https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1 和 Splashtop 2 的簡短視頻可以在這裡找到：
請至 iTunes App Store https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8 下載適用 iPhone 的 Splashtop 2。此應用程式提供限時免費優惠。Anywhere Access Pack 提供 7 天免費試用版，試用期結束後，則以每月 $0.99 美元或每年 $9.99 美元的價格購買。
Splashtop Streamer
Splashtop 2需要將免費的Splashtop Streamer軟體下載並安裝到Window PC或Mac上。支持的平台：Windows 7，Vista和XP（包括Home Premium），Mac OS X 10.6+（Mac用戶需要Snow Leopard或Lion）。建議使用雙核CPU以獲得最佳性能。 Splashtop 2的購買包括最多可存取5台電腦的許可證。
關於飛濺頂公司
Splashtop 渴望通過提供一流的遠端桌面體驗來觸動人們的生活——橋�接平板電腦、手機、計算機和電視。 Splashtop 技術使消費者和企業用戶能夠隨時隨地對他們喜愛的應用程式、媒體內容和檔進行高性能、安全、互動式訪問。 Splashtop 的產品是 Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shop 等最暢銷的應用程式。 超過800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備已經隨Splashtop一起發貨。 IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。 Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接。 Splashtop 贏得了PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的“最佳新品”獎和 LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳”獎。 公司總部位於聖約瑟，在北京、杭州、上海、臺北和東京設有辦事處。 有關更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。
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