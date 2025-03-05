Splashtop 被評為 2025 年 GetApp MSP 軟體類別領導者
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這項認可凸顯了Splashtop致力於幫助MSPs簡化遠端 IT 管理、增強安全性並降低營運成本。
3 月加利福尼亞州庫珀蒂諾2025 年 6 月 6 日 - Splashtop是簡化隨時隨地工作體驗的遠端解決方案領域的領導者，在2025 年 GetApp 託管服務提供者 (MSP) 軟體報告中被評為類別領導者。此認可是基於經過驗證的使用者回饋，並證明了Splashtop致力於為MSPs配備強大且經濟高效的工具。 其解決方案簡化了遠端 IT 管理、增強了安全性並改善了全球 40,000 個MSPs的服務交付。
GetApp 是一個值得信賴的軟體比較和評論平台，它根據類別領導者的五個關鍵標準對軟體進行評估和評級：易用性、物有所值、功能性、客戶支援和推薦可能性。Splashtop的得分為 90 分（滿分 100 分），這充分證明了它能夠滿足MSPs不斷變化的需求。
協助MSPs克服 IT 管理挑戰
MSPs在快速變化的 IT 環境中運營，用戶對於快速、無縫支援的期望比以往任何時候都高。 管理多樣化的 IT 環境、確保安全合規性，以及控制成本是不斷的關注。許多MSPs正在尋找可擴展、經濟高效的解決方案，使他們能夠快速回應 IT 問題，同時保持強大的安全性和服務水準。
SplashtopSplashtopMSPs 透過提供快速、可靠的遠端存取和 支援平台 應對這些挑戰，使技術人員能夠即時解決 IT 問題，減少停機時間，提高效率並增強客戶端信任。透過廣泛的安裝支持，包括Windows 、Mac、Linux、iOS、 Android和 Chromebook， MSPs可以隨時隨地為其客戶提供幫助，而無需昂貴的基礎設施升級。 此外，強大的安全功能（例如多因素身份驗證、安裝信任和加密）讓MSPs有信心保護其客戶的 IT 環境。
執行長兼聯合創始人 Mark MSPsLee 表示：“ 的利潤非常微薄，他們越來越需要在確保客戶系統保持運行和安全的同時 提高安全性、效率 和成本。”Splashtop「我們認識到這些挑戰，並致力於提供經濟實惠的解決方案，簡化和自動化遠端 IT 管理，同時不影響安全性或效能。我們專注於幫助MSPs更聰明地工作、更快地做出回應並滿懷信心地擴展業務。 」
以客戶為導向的識別
Splashtop 在 2025 年 GetApp 類別領導者報告中的排名得到了每天使用其平台的 IT 專業人士的正面回饋。
" 易於部署，訪問和使用。對於任何規模的 MSP 來說，Splashtop 確實是必備的遠端代理。 」— 安德魯 M.，信息技術和服務，1-10 名員工
Splashtop 對於我們的遠端支援解決方案至關重要，即使在最艱難的情況下也從未讓我們失望。Splashtop反應非常靈敏，從不故障或不穩定。 」— 凱爾 S.，信息技術和服務，51-200 名員工
“我們已經使用 Splashtop 很多年了，它部署起來非常簡單，而且經常更新，開箱即用，包含所有標準功能和一些附加功能。”— 亞倫 F.，信息技術和服務，51-200 名員工
尋求高效能、經濟高效的遠端存取和支援解決方案的 IT 和 MSP 專業人士可以存取www.splashtop.com 。 立即開始免費試用或要求個性化演示。
關於Splashtop
Splashtop 是個簡化隨時隨地工作解決方案的領導者。其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案可提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清品質、多顯示器支援和超低延遲 60fps。Splashtop具有高級安全功能、廣泛的安裝支援和快速回應的客戶服務。 全球有超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（其中包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。網址：斯普拉什托普網