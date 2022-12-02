Splashtop Presenter 將 iPad 變成全方位示範遙控器
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從房間的任何地方控制PowerPoint和Keynote幻燈片，並註釋內容以將想法變為現實
2012 年 1 月 9 日 — 加利福尼亞州聖何塞 — 全球跨設備計算領域的領導者Splashtop Inc.今天宣布推出 Presenter，這是一款可將 iPad 變成終極演示遙控器的應用程序。演示者通過 Wifi 連接到 PC 或 Mac，以允許演講者演示和註釋幻燈片，演示視頻，回答問題並與觀眾互動，而不會被束縛在計算機或講台上。
主持人是理想的：
希望用特效和註釋讓觀眾驚歎不已的銷售主管 - 即使在房間後面工作時
講師使觀眾能夠直接在 iPad 上回答問題，而無需走到房間前面
培訓師希望通過允許學員在座位上參與內容來提高工作效率
“演示者是商業專業人士的新生產力朋友。 現在，可以輕鬆地在演示文稿中添加比薩餅以吸引觀眾的注意力，“Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 說。 “能夠在房間裡自由移動，與參與者互動，無論大小，都會增加您的演示文稿的影響。”
Presenter 在您的 iPad 上提供了一個易於使用的浮動工具欄，可用於繪製、突出顯示或書寫任何內容 - 甚至是 Keynote、Adobe Flash 和視頻。演講者可以使用不同顏色和尺寸的筆、熒光筆和形狀來強調詳細信息、回答問題或即時添加信息。
除註釋功能外，還包括特殊工具。螢幕陰影使演示者可以顯示其顯示的部分內容，例如進行測驗。聚光燈可以移動和放大以專注於重要細節。可�以創建完全可編輯的多頁活動掛圖，以各種背景顯示，非常適合業務應用程式，然後可以通過電子郵件與同事或受眾成員共享。
演示者包括一個虛擬鍵盤和觸摸手勢來模擬你的鼠標，顯示或隱藏工具欄，在 PowerPoint 或 PDF 演示文稿左右滑動或瀏覽網站。
Presenter 可以從 Apple App Store 下載，價格為 19.99 美元：https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8
Presenter 支持 iPad 1 和 2，並要求在運行 Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6+ 的計算機上安裝 Splashtop Streamer。
關於 Splashtop
Splashtop 渴望通過提供一流的跨設備計算體驗來觸動人們的生活——橋接平板電腦、手機、計算機和電視。 Splashtop 的產品已在惠普、聯想、戴爾、宏碁、索尼、華碩、英特爾和其他合作夥伴的 1 億多台設備上發貨。 Splashtop 遠端桌面、XDisplay、Whiteboard、CamCam 等是 60 多個國家/地區在 Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog 和 Amazon Android App Store 上最暢銷的應用程式，讓數百萬移動用戶隨時隨地都能高性能、互動式地訪問他們喜愛的應用程式、媒體內容和檔。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 「2011 CES 最佳產品」獎。 Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有團隊。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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