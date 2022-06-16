Splashtop 為 Syncro 遠端控制功能提供支援
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MSP 軟體 Syncro 現已整合 Splashtop，便利 MSP 專業人士從任何地方安全地存取和控制託管裝置，並為他們的客戶提供遠端存取服務
加州聖荷西，2021 年 6 月 2 日—遠端存取解決方案領導者 Splashtop，宣布將與新一代遠端監控與管理 (RMM) 和專業服務自動化 (PSA) 平台 SyncroMSP 擴大合作夥伴關係，為託管服務供應商 (MSP) 創造更安全有效的裝置託管服務平台，提高盈利能力及客戶滿意度。MSP 將可透過為客戶提供 Splashtop 遠端存取服務，全面實現遠端工作和後疫情時代的混合工作模式，同時開發其他收入來源商機。
過去，Syncro 使用者可能需要單獨購買 Splashtop 訂閱，然後跨兩個控制台管理他們的機器和技術人員。在了解客戶心聲和大眾需求之後，Syncro 將在其平台中整合 Splashtop，實現完全無縫體驗並提供以下功能：
即使遠端無人在場，也可以隨時對託管電腦進行高效能的遠端存取
一鍵式遠端存取託管於 Syncro 平台中散布各地的裝置資產
連線應用功能，例如檔案傳輸、遠端列印、聊天等
選擇性購買和轉售遠端存取給終端客戶
「從任何地方即時遠端存取託管裝置、立即排除故障和解決問題的能力，對於 MSP 確保高客戶滿意度至關重要。我們很高興 Splashtop 遠端存取不僅可以幫助 MSP 實現此一目標，而且還可以透過 Syncro 的全方位整合平台為客戶實現遠端工作。」Splashtop 共同創始人暨執行長 Mark Lee 說。
「Splashtop 一��直是我們許多客戶的遠端控制解決方案首選，我們很高興它現在能夠和 Syncro 整合在一起。Splashtop 一流的效能為我們的客戶創造更高的工作效率，以及更好的使用者體驗。我們的合作關係是要打造出終極整合工具，也為推動 MSP 盈利能力向前邁進了一步。」Syncro 首席執行官 Robert Reichner 說。
「我們的技術人員已經使用 Syncro 和 Splashtop 好幾個月了，效果非常好！透過這樣的組合，我們完整擁有所需工具，確實可為客戶提供高品質 IT 服務和支援。Splashtop 與 Syncro 完美整合帶來天衣無縫使用體驗。」SME IT Solutions Limited 常務董事 Mark Bradshaw 說。
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關於同步MSP
Syncro 正在引領下一代 MSP 平臺的發展，這些平臺將 MSP 所需的所有解決方案整合到一個直觀的平臺中。 Syncro 的統一 MSP 運營平臺可自動化並簡化 IT 專業人員的服務交付，使他們能夠發展業務。 訪問 syncromsp.com 瞭解更多資訊。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正在越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。 訪問 splashtop.com 瞭解更多資訊。