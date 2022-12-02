Splashtop為新的Acer小型企業筆記本電腦提供動力
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購買新的TravelMate和Gateway筆記型電腦的客戶可以享受快速的啟動時間，並離線閱讀電子郵件和文檔
2010 年 11 月 11 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，宏碁最新的超便攜商務級筆記型電腦將包括 InstantView，這是一項由宏碁基於屢獲殊榮的 Splashtop OS 即時啟動平台設計和定製的技術。 InstantView 使企業使用者只需按下電源按鈕即可即時訪問其 Acer/Gateway 商務筆記型電腦。 此外，在沒有互聯網連接的情況下，可以離線閱讀以前導出的辦公文檔、電子郵件、任務和日曆專案。
InstantView繼續了全球第二大PC供應商Acer與即時PC軟體領先提供商Splashtop Inc.之間的合作。 InstantView包含在TravelMateTimelineX 8172T / 8372T（11.6“ /13.3”）和Gateway NS10 / 30（11.6“ /13.3”）中。
通過在InstantView上與宏碁合作，我們幫助他們的客戶使用我們市場領先的即時啟動技術將互聯網集成到他們的工作日中，“Splashtop Inc.首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說，”對於需要與辦公室和客戶保持聯繫的移動專業人士，InstantView可以輕鬆快速地瀏覽網站，檢查電子郵件和閱讀業務文檔，而無需啟動Windows。
即時檢視包括以下功能：
按下電源按鈕後幾秒鐘內啟動
顯示 Microsoft Outlook 郵件、連絡人、任務和計劃，以及能夠使用個人資訊管理員 （PIM） 桌面查看、編輯更改（不包括郵件）並同步回 Windows
互聯網瀏覽器支援 Adobe Flash 內容
查看Microsoft Office Word，PowerPoint以及Adobe Acrobat文檔
使用螢幕抓取和網路抓取功能查看多達 200 個瀏覽器和螢幕截圖
離線查看以前導出的 Outlook 資訊、Microsoft Office、PDF 文件和螢幕截圖。
“通過與Splashtop一起使用，在我們新的商務艙筆記本電腦中添加了InstantView，重新定義了商務用戶體驗，可即時獲得信息。此外，聯機或脫機工作的可能性將有益於組織的整體生產力。”宏碁移動計算業務部門副總裁戴維•李說。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.（前身為DeviceVM，Inc.）成立於2006年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速獲得對他們來說重要的事情。 旗艦產品 Splashtop OS 於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 擴展的產品系列包括Splashtop Remote，它允許用戶在遠離Windows PC的情況下從iPad或其他行動裝置享受完整的Windows體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 4 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2010 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com
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飛濺頂主場：https://www.splashtop.com