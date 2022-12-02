HP 399 美元的 Android All-in-One (AIO) PC 和平板電腦搭載提供 Splashtop 個人遠端桌面
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Splashtop 針對 HP Slate 21 AIO 中的 Nvidia Tegra 4 進行了全面優化，可提供高清家庭娛樂和生產力
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 7 月 16 日 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈將 Splashtop 個人遠端桌面捆綁在基於 HP Android 4.2 的 Slate 21 一體機 （AIO） 上。借助 Splashtop，HP Android AIO 使用者可以遠端訪問和控制在任何遠端電腦上、家庭和遠端辦公室內運行的應用程式。 Splashtop 還針對 Nvidia Tegra 4 進行了全面優化，其中視頻和 3D 遊戲可以以每秒 60 幀的速度遠端播放，延遲低於 30 毫秒。
“像惠普這樣的創新OEM合作夥伴正在推出一系列多操作系統PC產品，以增強工作和娛樂，”Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說，“Splashtop是將不同操作系統和設備橋接在一起的最強大方式。
借助Splashtop的創新型可配置快捷方式和遊戲手柄，以及Whiteboard註釋功能（作為生產力包組合提供，可提高速度和交互性），Splashtop使用者可從任何觸摸屏上享受最佳的遠端桌面和協作體驗 。
Splashtop 的橋接雲（使用隨處訪問包訪問）充當全球中繼基礎設施，因此使用者可以無縫遠端訪問任何網路上的任何計算機，並通過TLS1.2 / AES-256 加密進行保護。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將��智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN / RDP / VDI 相容性和效能問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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