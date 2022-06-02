Splashtop與Swiftpoint合作為iPad和iPhone上的Splashtop遠端桌面使用者提供游標支援

為企業和消費者提高遠端桌面生產力和遊戲玩法

加利福尼亞州聖約瑟 — 2016 年 10 月 25 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與 Swiftpoint 合作，在使用 Splashtop 遠端桌面時為 iPad 和 iPhone 提供滑鼠支援。Splashtop 屢獲殊榮的高性能遠端桌面應用程式的消費者和商業版本現在都經過優化，可與 Swiftpoint GT 滑鼠配合使用。

借助Swiftpoint GT鼠標，通過Splashtop遠端桌面應用程式遠端存取其辦公電腦的iPad和iPhone用戶現在可以在處理電子表格，文檔，Quicken，電子郵件等時提高工作效率。除了提高企業生產力外，對於消費者而言，擁有鼠標支持還可以大大改善遠端遊戲體驗以及照片或視頻的遠端編輯。

“許多Splashtop用戶詢問使用Splashtop高效能遠端桌面應用程式時，iPhone和iPad支持藍牙鼠標的可能性，” Splashtop首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說，“現在，我們很高興通過與Swiftpoint的合作夥伴關係實現了現實。”

“Swiftpoint GT 滑鼠設計小巧、舒適、智慧，非常適合忙碌的移動人員，因此當有機會與Splashtop合作將我們的滑鼠帶給他們的使用者時，我們欣然接受，”Swiftpoint 全球經理 Sam Jones 說，“大多數人的家庭或商務辦公環境都讓他們使用螢幕， 鍵盤和滑鼠，但當他們離開iPad或iPhone時，他們只能使用鍵盤和螢幕 - 與Splashtop合作意味著用戶現在可以選擇使用滑鼠以提高易用性和生產力，這對蘋果粉絲來說是完美的結果。

Swiftpoint的團隊開發了一種緊湊，智慧且屢獲殊榮的滑鼠，該滑鼠使用其專利的GesturePoint™技術來模仿觸摸和滑動手勢，這在遠端連接到Windows 10 PC時特別有價值。 滑鼠也可以像普通電腦滑鼠一樣工作。

Swiftpoint GT旨在與Mac，Android和Windows以及帶有Splashtop遠端桌面應用程序的iOS配合使用，因此可以通過USB軟體狗（也可以用作充電器）或Bluetooth4™與任何設備一起使用。

Splashtop贏得了眾多獎項，並一直處於遠端桌面技術的最前沿，其產品的下載量已超過2500萬。

Swiftpoint GT 滑鼠專為長時間舒適使用而設計，體積小，可以放入使用者的口袋中，一次充電可持續使用長達一個月，因此它與 Splashtop 的功能和可用性在 iPhone 和 iPad 上保持一致。

現在可以在AppStore上獲得支持Swiftpoint GT鼠標的Splashtop消費者和商業應用程式：

Splashtop Personal –遠端桌面

Splashtop業務–遠端桌面和支持

Splashtop 使用者可以從應用程式本身內部或通過訪問 www.swiftpoint.com/splashtop