Splashtop 與 Okinawa Crosshead 及日本 HP 合作，提供全新的 Windows 10 遠端雲服務 “Reemo”
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聯合服務在沖繩縣雲中使用HP Moonshot系統實現高效能，高密度的遠端桌面服務
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 10 月 6 日 — 跨螢幕訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與沖繩 Crosshead（董事 Tadaaki Tokashiki）和惠普日本（董事總裁兼首席執行官 Hitoshi Yoshida）建立合作夥伴關係，以實現基於 Microsoft Windows 10（稱為“Reemo”）的遠端桌面服務的雲交付。服務將於2015年9月15日正式上線。
在沒有桌面虛擬化的情況下，新的“ Reemo”託管桌面服務通過在高密度HP Moonshot服務器內部為每個用戶分配專用的硬件CPU和GPU來實現高效能。 180台PC可以運行單個高密度4.3U HP Moonshot系統，從而為每個用戶提供可預測的效能和成本。 Splashtop以其高效能的遠端桌面解決方案而聞名，該解決方案支持使用任何設備（Windows，MAC，iOS，Android，Chromebook和Linux）進行存取。在沖繩縣的支持下，沖繩Crosshead擁有呼叫中心和售後服務。
Splashtop執行長Mark Lee說：“我們很高興與Okniawa Crosshead和HP Japan合作重新定義託管桌面雲。” “企業將從敏捷性，增強的安全性，降低的成本和提高的生產率中受益-隨時隨地通過任何設備進行遠端存取。”
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供了最佳的跨屏生產力，支持和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過移動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。 Splashtop Classroom和Mirroring360等協作產品可實現跨裝置一對多的有效屏幕共享。超過1800萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台裝置上。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
和 www.mirroring360.com。 所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
關於沖繩十字頭
沖繩Crosshead成立於2006年，致力於為沖繩和大陸連接網路的IT行業和人力資源開發做出貢獻。服務包括網路，呼叫中心支持，託管服務提供商，SAAS和雲服務。
關於惠普日本
惠普為技術創造了新的可能性，以對人們，企業，政府和社會產生有意義的影響。憑藉涵蓋列印，個人系統，軟體，服務和IT基礎架構的最廣泛的技術產品組合，惠普（HP）為全球每個地區的客戶提供最複雜的解決方案。有關HP（NYSE：HPQ）的詳細信息，請參閱 https://hp.com
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