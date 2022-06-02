Splashtop 與 LANDESK 合作，為行動裝置及 Chromebook提供高效能的遠端存取和遠端支援

LANDESK One 合作夥伴關係將價值擴展到 IT 領域，以支援行動員工

加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 9 月 3 日 — 今天，作為 LANDESK One 合作夥伴計畫的一部分，Splashtop 宣佈為 LANDESK 管理套件客戶提供屢獲殊榮的高性能 Splashtop 遠端桌面解決方案。 Splashtop 遠端桌面解決方案補充了 LANDESK 管理套件以使用者為中心的 IT 方法，在遠端訪問和控制方面提供最佳的行動使用者體驗：

LANDESK客戶可以輕鬆地為員工提供此安全，高效能的遠端存取解決方案，使他們的移動員工可以隨時隨地從iPad，iPhone，Android設備，Chromebook和電腦訪問關鍵的業務應用程序和數據。

LANDESK客戶可以享受與任何行動裝置之間的增強的遠端支援功能。

如今，超過800萬的用戶使用所有類型的設備和操作系統（包括iOS，Android，Linux，Windows，MAC和Chromebook）使用Splashtop的高效能遠端桌面解決方案。根據需求，LANDESK客戶可以在基於雲的Splashtop Business或基於本地的Splashtop Enterprise解決方案之間進行選擇。為了為Splashtop Business客戶提供高水平的安全性，可靠性和效能，Splashtop運營著可擴展的全球中繼基礎架構。對於需要Active Directory集成，多因素身份驗證，MDM / EMM集成和/或VDI支援的客戶，Splashtop Enterprise本地解決方案提供了更多的靈活性。

“我們很高興與LANDESK合作，迎接新的移動時代，在這個新的時代，員工始終隨身攜帶他們的行動裝置，需要存取公司應用程式和數據；同時，需要支援這些行動裝置。” Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說。 “ Splashtop高效能，安全，可靠的解決方案使IT人員能夠提供更好的客戶服務並提高業務生產力。”

LANDESK 戰略副總裁 Steve Workman說：「如今的勞動力偏好逐漸變成使用任何裝置在任何地方工作。」「Splashtop和 LANDESK 一起協助 IT人員使用任何裝置支援遠端員工，員工也可以從任何位置、任何裝置遠端存取工作電腦。」

Splashtop Business（雲）和Splashtop Enterprise（內部部署）的免費試用版可用：

飛濺頂業務：https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support

飛濺頂企業版：https://www.splashtop.com/enterprise