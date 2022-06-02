Splashtop 與 LANDESK 合作，為行動裝置及 Chromebook提供高效能的遠端存取和遠端支援
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
LANDESK One 合作夥伴關係將價值擴展到 IT 領域，以支援行動員工
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 9 月 3 日 — 今天，作為 LANDESK One 合作夥伴計畫的一部分，Splashtop 宣佈為 LANDESK 管理套件客戶提供屢獲殊榮的高性能 Splashtop 遠端桌面解決方案。 Splashtop 遠端桌面解決方案補充了 LANDESK 管理套件以使用者為中心的 IT 方法，在遠端訪問和控制方面提供最佳的行動使用者體驗：
LANDESK客戶可以輕鬆地為員工提供此安全，高效能的遠端存取解決方案，使他們的移動員工可以隨時隨地從iPad，iPhone，Android設備，Chromebook和電腦訪問關鍵的業務應用程序和數據。
LANDESK客戶可以享受與任何行動裝置之間的增強的遠端支援功能。
如今，超過800萬的用戶使用所有類型的設備和操作系統（包括iOS，Android，Linux，Windows，MAC和Chromebook）使用Splashtop的高效能遠端桌面解決方案。根據需求，LANDESK客戶可以在基於雲的Splashtop Business或基於本地的Splashtop Enterprise解決方案之間進行選擇。為了為Splashtop Business客戶提供高水平的安全性，可靠性和效能，Splashtop運營著可擴展的全球中繼基礎架構。對於需要Active Directory集成，多因素身份驗證，MDM / EMM集成和/或VDI支援的客戶，Splashtop Enterprise本地解決方案提供了更多的靈活性。
“我們很高興與LANDESK合作，迎接新的移動時代，在這個新的時代，員工始終隨身攜帶他們的行動裝置，需要存取公司應用程式和數據；同時，需要支援這些行動裝置。” Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說。 “ Splashtop高效能，安全，可靠的解決方案使IT人員能夠提供更好的客戶服務並提高業務生產力。”
LANDESK 戰略副總裁 Steve Workman說：「如今的勞動力偏好逐漸變成使用任何裝置在任何地方工作。」「Splashtop和 LANDESK 一起協助 IT人員使用任何裝置支援遠端員工，員工也可以從任何位置、任何裝置遠端存取工作電腦。」
Splashtop Business（雲）和Splashtop Enterprise（內部部署）的免費試用版可用：
飛濺頂業務：https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的 PC World 的“最具創新產品”獎、《大眾科學》的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“CES 最佳產品”獎，並且入圍了 Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 網站和 網站 。
關於局域網軟體
LANDESK 是以使用者為中心的 IT 領域的全球權威，它使用戶能夠提高工作效率，同時説明 IT 適應變化的速度。 通過IT系統管理、端點安全管理、服務管理、IT資產管理和行動裝置管理的整合和自動化，LANDESK 使IT能夠在快速變化�的使用者需求與保護關鍵資產和數據的需求之間取得平衡。 LANDESK 在全球設有辦事處，總部位於猶他州鹽湖城。 有關更多資訊，請訪問 www.landesk.com。
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