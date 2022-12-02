Splashtop 與 Pertino 合作，為 IT 與 MSP 提供一流的 SDN 架構遠端存取與安全性兼具的遠端桌面解決方案
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透過將 Pertino 的 SDN 驅動的雲端網路與最快，最簡單的Splashtop遠端支援解決方案集成在一起，MSP和IT專業人員將從中受益
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 2 月 26 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與 Pertino 建立合作夥伴關係，Pertino 是一家為行動和雲時代重塑網路的公司。 Splashtop Remote Desktop 是私有標籤為 Pertino Desktop，由 Splashtop 提供支援。 Pertino Desktop在公司的AppScape應用商店中提供網路服務，使用戶能夠從任何設備安全地遠端訪問其桌面，併為IT專業人員提供提供遠端支援的有效方法，因為使用者設備始終通過Pertino連接和訪問。
「用於存取和支援的遠端桌面一直是我們客戶使用的頂級網路服務之一，」 Pertino產品副總裁Bharath Rangrajan說。「 Splashtop被數百萬用戶認可，可提供最佳的遠端桌面體驗，而我們作為Pertino Desktop的集成解決方案將為我們的客戶提供無與倫比的價值並提高生產力。」
Splashtop首席執行官Mark Lee說：「軟體定義的網路和服務虛擬化正在推動當今混合雲時代的新一波顛覆浪潮。」 「與Pertino一起，我們希望為IT和MSP提供最佳的遠端存取和支持體驗，以確保人與資源之間的安全連接。」
只需單擊幾下，便可以部署Pertino Desktop，從而可以從任何地方高效能，安全地存取計算資源。
About Splashtop Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，連結智慧型手機、平板電�腦、電腦、電視和雲端。Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠通過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。超過 1,800 萬人從 App Store 下載 Splashtop 產品，製造商合作伙伴包括 HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intel 等已經在超過 1 億台設備上出廠時預載了 Splashtop。
Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com
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Steve Rokov
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