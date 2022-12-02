Splashtop與OMS3合作，為成千上萬的診所和醫院提供iPad-tize電子病歷和電子病歷系統
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現在，醫生可以遠端口授筆錄，簽署文件，註釋3D X射線並與來自任何行動裝置的患者數據進行安全交互
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 12 月 11 日 —今天，Splashtop 宣佈與 OMS3 合作，在 iPad 上提供 My Practice Anywhere 解決方案，使醫生和護士能夠從任何行動裝置遠端存取他們的醫療實踐管理軟體，同時仍然遵守任何安全和合規政策。 移動採用使醫療實踐能夠享受移動和無紙化辦公室的好處，提高生產力並提供更高的患者滿意度。
OMS3 首席運營官 Jules Vergara 表示：「醫生通過在 iPad 上通過 Siri 口述患者筆記來節省時間和金錢，Splashtop 使數據能夠立即直接保存到患者的記錄中，從而消除了手動轉錄的時間和成本，同時遵守所有安全性和合規性策略。
Splashtop定制了屢獲殊榮的遠端桌面應用程序，以提供：
具有註釋功能的高分辨率X射線圖像的高效能存取
簡單易用 – 無需培訓，即時採用
遠端聽寫–針對與Apple的Siri集成進行了優化
符合HIPAA規範–網路內的高度安全存取可實現高度安全
Splashtop首席執行官兼創始人Mark Lee說：“行動裝置正在改變醫療行業，尤其是醫生，護士和患者之間的互動方式。我們很高興與OMS3合作，推動創新，動員數千名基於OMS3 Windows的現有解決方案醫生和護士。”
Splashtop與醫療，牙科，教育和食品服務等眾多行業的合作夥伴一起，為其動員平台定制和自有標籤，以快速，有效地動��員現有Windows應用程序。將現有Windows應用程序移植和重新開發到行動裝置非常困難，昂貴，並且經常面臨兼容性和培訓方面的挑戰。
有關 Splashtop 如何幫助醫療保健專業人員訪問患者記錄（包括 EMR 和 EHR 系統）的更多資訊，請訪問： https://www.splashtop.com/healthcare
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1400萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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