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Splashtop與NEC Biglobe合作推出“ SotoBiz”小型企業移動解決方案

本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。

從任何設備安全、高性能地遠端訪問公司電腦上的任何應用程式和數據

加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 12 月 12 日 —領先的遠端桌面軟體公司Splashtop Inc及其日本子公司Splashtop KK宣佈與NEC Biglobe合作，提供由NEC BIGLOBE Corporation命名為“Soto Biz”的Splashtop移動遠端訪問解決方案。 “Soto Biz”今天可從BIGLOBE獲得。

NEC Biglobe 轉售中小企業的 Splashtop 業務
“Biglobe 與 Splashtop 合作，因為 Splashtop 一直提供最高的用戶評分”

“Splashtop Business”是一個基於SAAS的解決方案，針對中小企業和企業進行了優化。 Splashtop 遠端桌面解決方案已被超過 1500 萬使用者使用。 由於 Splashtop 是一種遠端渲染技術，其中僅重定向遠端桌面螢幕，因此數據不會下載到任何遠端設備。 此外，所有流量都經過加密，會話也會被記錄下來，以確保業務合規性。 除了Splashtop Business之外，BIGLOBE“Soto Biz”是一個結合了防病毒和MDM服務的解決方案，用於安全的移動計算和BYOD。雖然企業對行動裝置的使用不斷擴大，但對行動安全的需求也在加速。 根據IDC日本公司2013年1月的調查，超過40%的日本企業在行動裝置方面面臨安全性和合規性問題。BIGLOBE 與 Splashtop 合作，因為 Splashtop 在日本和海外一直提供最高的用戶評分。

關於 Splashtop

Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1400萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com

所有品牌名稱和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

媒體聯絡凱特琳·雷根
Caitlin.regan@horngroup.com