Splashtop與NEC Biglobe合作推出“ SotoBiz”小型企業移動解決方案
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從任何設備安全、高性能地遠端訪問公司電腦上的任何應用程式和數據
加利福尼亞州聖約瑟 — 2013 年 12 月 12 日 —領先的遠端桌面軟體公司Splashtop Inc及其日本子公司Splashtop KK宣佈與NEC Biglobe合作，提供由NEC BIGLOBE Corporation命名為“Soto Biz”的Splashtop移動遠端訪問解決方案。 “Soto Biz”今天可從BIGLOBE獲得。
NEC Biglobe 轉售中小企業的 Splashtop 業務
“Biglobe 與 Splashtop 合作，因為 Splashtop 一直提供最高的用戶評分”
“Splashtop Business”是一個基於SAAS的解決方案，針對中小企業和企業進行了優化。 Splashtop 遠端桌面解決方案已被超過 1500 萬使用者使用。 由於 Splashtop 是一種遠端渲染技術，其中僅重定向遠端桌面螢幕，因此數據不會下載到任何遠端設備。 此外，所有流量都經過加密，會話也會被記錄下來，以確保業務合規性。 除了Splashtop Business之外，BIGLOBE“Soto Biz”是一個結合了防病毒和MDM服務的解決方案，用於安全的移動計算和BYOD。雖然企業對行動裝置的使用不斷擴大，但對行動安全的需求也在加速。 根據IDC日本公司2013年1月的調查，超過40%的日本企業在行動裝置方面面臨安全性和合規性問題。BIGLOBE 與 Splashtop 合作，因為 Splashtop 在日本和海外一直提供最高的用戶評分。
關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人�們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1400萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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媒體聯絡凱特琳·雷根
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