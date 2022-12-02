Splashtop 與 MStar 合作，實現跨家用和個人裝置雙向連結多媒體內容
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Splashtop與MStar團隊合作，在電腦，手機，平板電腦，電視和雲之間實現內容，遊戲和應用程式的雙向共享
2012 年 2 月 1 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈與 MStar Semiconductor， Inc.（“MStar”）建立合作夥伴關係，將 Splashtop 的技術捆綁到 MStar 智慧電視平臺上，使內容、遊戲和應用程式能夠在家中或通過互聯網的任何計算機、手機、平板電腦和雲服務與電視雙向傳送。 Splashtop 產品已在超過 1.2 億台設備上出貨，包括手機、平板電腦和個人電腦。 Splashtop 現在增加了第四個螢幕 - 電視 - 以兌現其成為全球領先的跨設備計算解決方案的承諾。
“ Splashtop很高興有機會與全球最大的電視和顯示器芯片組製造商MStar合作開發智能電視和電視雲解決方案，” Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說。 “與MStar合作，我們將為用戶帶來終極的4屏體驗-在家里或通過Internet在所有螢幕上無縫共享媒體，遊戲和應用程式。”
“人們正在尋求在所有螢幕上共享內容和應用程式，大螢幕電視在豐富娛樂體驗方面扮演著至關重要的角色，” MStar中國副總裁范范說。 “我們很高興與Splashtop合作，為MStar客戶提供一流的跨屏和雲服務。”
集成的MStar和Splashtop智能電視和電視雲解決方案提供了四屏雙向體驗，可以跨個人，私有和公共雲將智能電話，平板電腦和帶有電視螢幕的電視橋接起來。通過允許使用遠端�鼠標，QWERTY鍵盤或操縱桿來控制電視螢幕的顯示並簡化內容搜索和發現，行動裝置可以成為電視的新遙控器，從而增強輸入和輸出（I / O）功能。借助能夠充當遠端操縱桿的行動裝置，將完全支援雲遊戲體驗，因為Splashtop針對MStar芯片組進行了優化，可以以低延遲提供1080p和每秒30幀的高清視頻。
關於飛濺頂
Splashtop希望通過提供一流的跨設備計算體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop的產品已在惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備上出貨。 Splashtop遠端桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等是Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多個國家/地區最暢銷的應用程式，使數百萬移動用戶感到滿意隨時隨地以高性能，交互式方式存取他們喜歡的應用程式，媒體內容和文件。
對於需要在設備和雲服務之間建立安全、託管連接的企業，Splashtop Pro 就是答案。 借助 Splashtop Pro，IT 和服務提供者可以在不到 30 分鐘的時間內“移動化”員工。 用戶可以在其設備上享受消費者級體驗，同時滿足企業安全性和合規性要求。
Splashtop 產品廣受讚譽，榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌評選為 CES 2011 「最佳應用程式/軟體」和 CES 2012「最佳行動應用程式」獎，並且在 2011 Apple App Store 回顧最受歡迎應用程式排行榜第 20 名。Splashtop 總部位於美國聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
關於晨星半導體公司
MStar 半導體股份有限公司（「MStar」）是一家世界一流的應用特定 IC (「ASIC」) 領域的領導者，專注於消費性電子產品和通訊應用。 自 2002 年成立以來，MStar 在液晶控制器、類比和數位電視、機上盒和行動通訊應用中充分利用其核心專業知識，包括尖端設計能力、持續創新和頂尖客戶服務的核心專業知識，建立了強大的品牌和領導地位。 MStar 總部位於台灣，擁有全球覆蓋 15 多個國際研發和客戶支持中心，為各種消費性電子應用提供全方位的全方位解決方案。& MStar 於 2010 年上市，於台灣證券交易所上市。
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