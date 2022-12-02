Splashtop 和 NTT DoCoMo 合作夥伴為企業客戶提供「Splashtop Business Lite 版」安全遠端存取解決方案
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Splashtop Business Lite使企業使用者能夠從iPad遠端存取企業桌面，應用程式和數據，從而簡化企業生產力
加州聖荷西-2014年9月2日-跨裝置計算和協作的全球領導者Splashtop Inc.宣布與NTT DoCoMo建立合作夥伴關係，以為NTT DoCoMo iPad業務客戶提供Splashtop Business Lite。 Splashtop Business Lite包含在NTT DoCoMo的“ Business Plus”計劃中。
Splashtop Business Lite是一款用於智能手機，平板電腦和電腦的遠端桌面軟體，使用戶可以遠端存取公司電腦，並在不在辦公室時照常進行業務。 Splashtop已在全球贏得超過1800萬用戶。 Splashtop獨特的技術可在任何無線網路上提供高效能的遠端桌面體驗，並為企業客戶提供增強的安全性和管理功能。
“我們很高興與NTT DoCoMo合作，通過實現簡單的NTT DoCoMo'Business Plus'計費來加速業務使用者的採用，”Splashtop首席執行官兼創始人Mark Lee說。 “運營商正在尋找 Splashtop 來為其客戶帶來更高的價值，同時擴大 ARPU 和粘性。”
NTT DoCoMo的「Splashtop Business Lite 版」是一種基於 SaaS 的跨裝置遠端存取和連接解決方案。目前，在NTT DoCoMo的「Business Plus 版」計劃中，包括 14 種不同的企業應用程式，Splashtop 是唯一的遠端桌面解決方案。Docomo 為自己的 iPad 商業客戶選擇了「Splashtop Business Lite 版」，以實現更高的企業生產力和安全性。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起�。 Splashtop遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置訪問和控制自己喜歡的應用程式，文件和數據。超過1800萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌「2012 CES 最佳產品」獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。它是唯一連續 2 年 (2012、2013) 榮獲 NVIDIA「值得關注」新興公司獎的公司。該公司總部位於美國加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com
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