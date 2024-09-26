Splashtop 獲評為 2024 年 CybersecAsia 讀者票選新星獎
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表彰亞太地區安全遠端存取和支援解決方案的創新和承諾
新加坡，2024 年 9 月 26 日 – 安全遠端存取和支援解決方案領域的領導者Splashtop在著名的第五屆 CybersecAsia 讀者選擇獎中被評為新星。 該獎項由首席資訊安全長、技術領導者和網路安全從業者投票選出，旨在表彰亞太地區網路安全領導者在業界的關鍵作用、創新和進步。 Splashtop 因其創新和對安全的奉獻精神而被 CybersecAsia 的讀者選中，同時使世界上的遠端和混合勞動力能夠提高工作效率。
新星獎旨在表彰對亞太網路安全市場產生重大影響的新供應商。 Splashtop已迅速成為值得信賴的合作夥伴，提供簡化但安全的端點存取和支援解決方案，滿足混合工作環境不斷增長的需求。
Splashtop 亞太區副總裁 Leonard Wong 表示：“我們很榮幸在獲得提名的第一年就被 CybersecAsia 讀者評為新星。” 「安全而簡化的遠端存取和支援現在是業務運營的一個強制性方面。 我們的使命是簡化各種規模企業的安全性，並為 IT 用戶提供可輕鬆融入其營運的創新解決方案。 該獎項驗證了我們致力於幫助亞太地區的組織安全地適應不斷變化的網路威脅形勢的承諾。
CybersecAsia 主編 Victor Ng 談到 Splashtop 的認可時表示：「在疫情後的混合工作環境中，Splashtop 不斷創新，幫助組織和個人適應新常態，提供適合混合工作需求的解決方案，遠端存取和��支持。
Splashtop 解決方案提供先進的安全功能，包括單一登入 (SSO) 整合、多重身份驗證、IP 白名單和精細存取控制，使 IT 團隊能夠透過多層身份驗證來驗證使用者身份。 端對端加密和浮水印可保護遠端會話的內容。 對於合規性和監管管理，集中式連線錄製會自動將遠端會話記錄到cloud ，而 SIEM 整合則可以即時分析應用程式和網路硬體產生的安全警報。 Splashtop 符合 ISO 27001、GDPR 和 SOC-2 等全球安全標準，確保敏感資料的安全。
2024 年 CybersecAsia 讀者選擇獎現已進入第五個年頭，是該地區最負盛名的項目之一，旨在表彰傑出的網路安全解決方案提供商。 今年，有 21 家公司因其創新而獲獎，來自亞太地區的 1,100 多名合格選民選出了獲獎者。
隨著網路威脅不斷增加，對安全可靠的遠端存取解決方案的需求變得至關重要。 有關 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取和支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com