Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop 被評為年度混合工作解決方案提供商
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2023 年 RemoteTech 突破獎評選 Splashtop 為領先的軟件解決方案提供商，可實現高性能混合工作環境。
加利福尼亞州庫比蒂諾，2023 年 6 月 27 日 – Splashtop是簡化隨時隨地工作的 遠程解決方案 的領導者，自豪地宣布其最近榮獲 2023 年 RemoteTech 突破獎，其中 Splashtop 被評為年度混合工作解決方案。這項傑出獎旨在表揚全球最佳的科技公司、產品和服務，提供遠端工作能力，並於今年獲得了全球 1,250 多項提名。
在混合和遠程工作環境中， 這 對於 業務連續性 和盈利能力至關重要。Splashtop 的軟件採用先進的壓縮技術，最大限度地減少帶寬需求，確保流暢穩定的連接，在 4K 流媒體和 60fps 下提供完美的用戶體驗。這使得遠程工作人員可以從任何裝置連接到高端工作站和 CPU 密集型應用程序，而不會犧牲 性能。Splashtop 的 安全軟體 確保跨所有操作系統�的可靠接入，允許用戶從任何地方、任何裝置無縫工作，提高公司的靈活性及其自帶裝置 (BYOD) 政策。
Splashtop 首席執行官 Mark Lee 表示：“年度混合工作解決方案獎認可了 Splashtop 對以客戶為中心的創新的承諾，及其在促進高效、高效的混合工作環境方面的關鍵作用。” “我們設想一個技術簡化遠程工作的世界，提供無縫、性能驅動的解決方案，使人們能夠在任何地方有效地工作。”
隨著企業將混合式工作標準化，他們面臨著尋找合適的技術解決方案，從任何地方環境提供安全且高效的工作的任務面臨挑戰。 今年的獲獎者由評審專家小組進行了全面分析、評估和評分，代表了科技產業內的技術、商業、學術和分析專業知識。 參賽作品是圍繞他們為遠程員工帶來的創新進行評估。
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關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。其混合工作和 IT / MSP 端點支持解決方案提供快速、簡單和安全的體驗。Splashtop 的專利高品質技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支持、60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支持和響應迅速的客戶服務。全球超過 3000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。飞濺之旅