Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop 在 2023 年教育科技獎入圍名單
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Splashtop 的遠端存取和支援解決方案獲得教育科技文摘的變革性技術和創新獎的認可
加州 Cupertino – 2023 年 3 月 29 日 – Splashtop 身為簡化隨處工作世界的遠端解決方案領導者，很榮幸宣布其教育遠端解決方案已獲選為 2023 年 EdTech Awards 決賽入圍者。由 EdTech Digest 主辦的 EdTech Awards 是全球規模最大的 EdTech 獎項計畫，旨在表揚透過科技推動教育轉型的傑出貢獻。Splashtop 在 networking、information technology (IT)、connectivity 或 access solution 類別中，以 Cool Tool 獎項決賽入圍者之姿獲得肯定。
Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取和支持解決方案為希望增強學生體驗，提高效率並提高安全性的教育機構提供了多種好處。 通過利用 Splashtop 的多合一平台，教育機構可以提供更公平的 資源和技術訪問權限，為教職員和員工實現安全的混合工作政策，並為 IT 專業人員提供管理和支持其基礎設施所需的工具。 此外，Splashtop 通過確保敏感數據免受未經授權的訪問或網絡威脅，從而幫助面向未來的機構。 Splashtop 強大的支持解決方案還為 Mac Windows，iOS， AndroidLinux 和 Chromebook 提供了廣泛的設備支持。
"我們很榮幸能獲得著名的教育科技獎的認可。」Splashtop 首席執行官馬克·李（Mark Lee）說。 「如今，無論位置或裝置為何，教育機構都需要相同等級的可存�取性和效能。 Splashtop 的遠端存取解決方案消除了數字和物理障礙，從而提供了增強的學生體驗並公平地訪問教育的傳遞方式。"
教育科技大獎於 2010 年成立，旨在表揚、表揚和表揚教育科技領域最傑出的創新者、領袖和潮流引領者。 今年的決賽入圍者和獲獎者從較大的領域縮小範圍，並根據各種標準進行評審，包括教學可行性，有效性和結果，支持，清晰度，價值和潛力。
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關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 遠端支援的解決方案可提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的獲得專利的高性能技術能夠實現 8K/60fps 和無延遲的體驗。 Splashtop 具有高級安全功能和合規性，廣泛的設備支持以及響應迅速的客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 Splashtop.com