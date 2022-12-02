Splashtop和Lenovo合作夥伴無縫橋接所有ThinkPad平板電腦和PC
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所有捆綁了Splashtop的ThinkPad平板電腦和PC均可創建個人云，以便跨螢幕共享內容和應用程式
2012 年 4 月 18 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈，從 5 月開始，其屢獲殊榮的 Splashtop 遠端桌面高清將預捆綁在所有聯想 ThinkPad 平板電腦上，Splashtop Streamer 將預捆綁在所有聯想 ThinkPad PC 上。借助Splashtop，ThinkPad使用者可以輕鬆創建個人雲，以從Thinkpad平板電腦和其他行動裝置遠端訪問任何電腦上的文件和內容。
Splashtop執行長Mark Lee說：“聯想ThinkPad是個人云革命的領導者，它使所有Thinkpad設備都能無縫連接並共享內容和應用程式。” “借助Splashtop，可以將ThinkPads迅速轉變為數字家庭或辦公室私有云。”
聯想生態系統和貨幣化副總裁Mark Cohen表示：“聯想很高興以ThinkPad平板電腦上的Splashtop遠端桌面HD以及PC上的Splashtop Streamer吸引我們的ThinkPad用戶。” “這是我們實現跨ThinkPad用戶期望的跨多設備和多螢幕的雲服務以及內容和應用程式共享的第一步。”
從5月開始，所有Lenovo ThinkPad Tablets都將與Splashtop Remote Desktop HD預先捆綁在一起，以實現對任何電腦的遠端存取。所有聯想ThinkPad PC都將與Splashtop Streamer預先捆綁在一起。
Splashtop 遠端桌面高清零售價為 8.99 美元（正常價格為 19.99 美元），Splashtop 遠端桌面零售價為 4.99 美元（正常價格為 9.99 美元），在聯想應用商店、聯想企業應用商店、Google Play 和亞馬遜應用商店安卓版。
關於飛濺頂公司
Splashtop希望通過提供一流的遠端桌面體驗（橋接平板電腦，電話，電腦和電視）來觸及人們的生活。 Splashtop技術使消費者和企業用戶可以隨時隨地對他們最喜歡的應用程式，媒體內容和文件進行高性能，安全，交互式的訪問。
Splashtop的產品是Apple App Store，Google Play，適用於Android的Amazon Appstore，Nook Apps，BlackBerry App World，HP App Catalog，Lenovo App Shop等上最暢銷的應用程式。超過600萬人從應用程式商店下載了Splashtop產品，而Splashtop附帶了來自惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾和其他合作夥伴的超過1億台設備。
IT 的消費化和行動裝置的激增導致企業採用 Splashtop。Splashtop 橋接雲可確保跨多個設備的可靠、安全和高性能連接，同時為IT、系統整合商和服務提供者提供策略驅動的控制。
Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海、台北和東京設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
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