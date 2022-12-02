Splashtop 與 Lenovo 攜手發表 Lenovo 工作站遠端 3D 繪圖功能
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由Splashtop支持的Lenovo Remote 3D Graphics針對NVIDIA Quadro GPU進行了優化，可提供前所未有的Remote 3D效能
加利福尼亞州聖約瑟 （PRWEB） — 2014 年 10 月 1 日 — 與平台無關的跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與聯想合作，為聯想 ® ThinkStation® P500、P700 和 P900 提供遠端 3D 圖形流解決方案。 聯想工作站客戶現在可以從任何遠端設備遠端訪問其所有大數據，包括 3D CAD/CAM 檔、MRI 和 X 射線圖像、石油和能源行業數據以及動畫和視頻圖形。
所有Lenovo工作站客戶均可免費享受Remote 3D Graphics流媒體解決方案。需要增強的可管理性，安全性和審核跟踪以及跨網路流功能的客戶可以升級到Splashtop Business（雲）或Splashtop Enterprise（本地）。 Splashtop Business and Enterprise專為政府，金融，醫療保健，製造業以及其他對安全性和法規要求較高的行業而設計。
Splashtop執行長兼共同創辦人Mark Lee說：「 Splashtop遠端桌面以其高效能而聞名，它透過wifi網路支援60+ fps的3D渲染和30ms以下的延遲。」為專業市場的工作站客戶帶來一流的遠端3D解決方案，使3D設計人員，醫生，研究人員，動畫師等具有強大的能力。」
聯想是創新的先驅，在PC和移動市場上處於領先地位。客戶了解我們對可用性和效能的承諾，”產品和垂直營銷總監Scott Ruppert說，“與Splashtop合作，我們將Lenovo Remote 3D Graphics引入了我們��有史以來設計最出色的工作站，即Lenovo P系列ThinkStation工作站，延續了我們的傳統卓越的可靠性和創新性。”
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括聯想，惠普，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面應用程式訪問解決方案是一種更快、更輕鬆、更經濟高效的方式來解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP。 Splashtop 曾獲得PC World的「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「2012 CES 最佳」獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 它是唯一一家連續兩年（2012 年和 2013 年）獲得 NVIDIA“值得關注的人物”新興公司獎的公司。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 https://www.splashtop.com。
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