Splashtop和Lenovo為中國的LenovoThinkStation客戶提供遠端3D圖形功能
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由Splashtop支持的Lenovo Remote Solution針對GPU支持的Lenovo ThinkStation進行了優化，可提供前所未有的Remote 3D效能
2013 年 10 月 29 日，加利福尼亞州聖約瑟市 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈與聯想合作，為中國的所有聯想 ThinkStation 客戶提供遠端 3D 圖形功能。 ThinkStation 客戶現在可以從任何遠端設備遠端訪問他們的 3D CAD/CAM、帶有 MRI 和 X 射線圖像的醫療電子病歷 （EMR/EHR） 系統、石油和能源行業數據可視化解決方案以及執行遠端 3D 和視頻編輯工具的動畫工作室。
Splashtop是一種螢幕渲染和交付技術，其中僅螢幕像素擴展到了遠端設備。這意味著，沒有數據將ThinkStation留在公司防火牆內，使Splashtop成為適用於政府，金融服務，醫療保健，製造業以及其他對安全性和法規要求較高的行業的高度安全的解決方案。
Splashtop 執行長暨共同創辦人 Mark Lee 說：「 Splashtop是第一也是唯一以每秒 60 幀以上的速度提供遠端 3D 遊戲的解決方案，並且透過 WIFI 網路的延遲少於 30 毫秒。」「我們與聯想合作，為專業市場中的 ThinkStation 客戶提供了一流的遠端 3D 解決方案，對 3D 應用程式使用者來說，像是設計師、醫療保健供應商、研究人員、動畫師等，十分有幫助。」
由Splashtop支持的Lenovo Remote Solution經過WAN優化，可在3G / 4G網路中無縫運行。借助Anywhere Access Pack訂閱，可以加密遠端連線並通過中國內部的分佈式中繼基礎結構（包括阿里巴巴的Alicloud和盛大的Grand Cloud）進行智能路由。借助快捷方式和疊加功能（稱為「可自定義快捷方式」和「遊戲手柄」），使用觸摸中心設備的移動專業人員可以有效地控制任何遠端3D應用程序。
聯想全球ThinkStation產品和垂直營銷總監Rob Herman表示：“聯想是全球領先的PC和行動裝置製造商，我們不斷創新，為客戶提供價值。與Splashtop合作，我們帶來了聯想遠端解決方案通過顛覆性和創新性的遠端3D功能使我們的ThinkStation中國客戶滿意。”
關於 Splashtop
Splashtop Inc.提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接在一起。 Splashtop 遠端桌面服務使人們可以通過行動裝置存取和控制自己喜歡的應用程序，文件和數據。超過1400萬人從應用程序商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已將Splashtop運送到超過1億台設備上。
這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
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