Splashtop，領先的iOS和Android遠端桌面應用程序開發人員，為Windows PC啟動免費的遠端桌面應用程序
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Splashtop遠端桌面可提供真正的高清體驗，將Windows PC添加到已經強大的iOS，Android和webOS支援中
2011 年 7 月 19 日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 跨設備計算領域的全球領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈發布其用於 Splashtop® 遠端桌面的 Windows 用戶端，該用戶端目前使數百萬行動裝置（從平板電腦到智慧手機）能夠遠端訪問具有完整音訊和高清 （HD） 視頻的 PC 和 Mac。 現在，藉助適用於 Windows 的 Splashtop 遠端桌面，使用者還可以免費享受從專用網路或通過互聯網進行的 PC 到 PC 和 PC 到 Mac 遠端存取。
“Splashtop 正在實現我們將數十億台設備橋接在一起的願景，無論它們運行的是 iOS、Android、webOS 還是 Windows，”Splashtop 首席執行官兼聯合創始人 Mark Lee 說。 “借助我們新的Windows用戶端，我們現在可以將超過十億台Windows PC以及數十億台平板電腦和智能手機與PC和Mac連接起來。
Splashtop遠端桌面消除了在設備之間傳輸，轉換或同步文件和多媒體的需求。使用此新應用程式可以輕鬆存取重要的工作文件和Office應用程式，例如Outlook，PowerPoint，Keynote，Excel和Word。還可以遠端查看個人娛樂內容，包括電影，音樂，照片甚至3D遊戲。只需隨身攜帶您的移動設備，智能手機，平板電腦，筆記本電腦或超極本，就可以隨處存取，並且仍然可以通過安裝Splashtop Streamer來完全存取PC或Mac。
Splashtop的正在申請專利的技術使它的桌面應用程式可以使用遠端電腦的圖形處理單元來提供高質量的音頻和視頻。與其他遠端桌面產品不同，Splashtop允許用戶：
享受高清電影和視頻（高達每秒 30 幀），從PC或Mac流式傳輸
玩低延遲的互動式 3D 遊戲，例如魔獸世界、星際爭霸或 EA 體育
通過其簡單直觀的介面輕鬆設置
Splashtop遠端桌面由兩個組件組成：
在用戶端設備上運行的Splashtop遠端桌面 應用程式，支援iOS、Android、webOS和現在的 Windows
免費的Splashtop Streamer軟體可在裝有Windows 7，Vista，XP或Mac OS X 10.6或更新版本的任何電腦上運行
可以從www.splashtop.com/downloads下載適用於Windows的Splashtop遠端桌面。
關於 Splashtop
Splashtop Inc.成立於2006年，其目標是使各地的人們能夠跨設備和雲快速存取內容。 Splashtop的旗艦產品Splashtop Remote Desktop在Apple App Store和Android Market中是最暢銷的產品，使用戶可以從移動設備和PC上享受完整的電腦體驗。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 7 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop Inc. 總部位於加州聖荷西，在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂 主頁： www.splashtop.com
適用於Windows的Splashtop遠端桌面： www.splashtop.com/downloads
Splashtop PC 和 Mac Streamers：www.splashtop.com/streamer