Splashtop 推出了第一個專為創意個人和工作室設計的高性能遠端體驗
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Splashtop Business Access Performance 的推出為追求頂級效能的企業和個人提供了卓越的遠端體驗
加利福尼亞州庫比蒂諾 -2023 年 5 月 3 日- Splashtop 遠端解決方案的領導者，致力於簡化遠端工作的世界，今天宣布推出 Splashtop Business Access Performance — 提供獨立藝術家、遊戲玩家、架構和設計以及創意公司最佳遠端存取解決方案。Business Access Performance 賦予創意專業人士在遠端環境中擁有全新的工作效率，而這通常只能透過昂貴的企業解決方案才能達成。現在，具有獨特效能需求的使用者擁有經濟實惠的專業級解決方案，無論身在何處都能滿足您對速度和品質的追求。
Business Access Performance 為創意專業人士提供靈活性和競爭優勢，無論他們身在何處，使用任何設備（包括移動設備和平板電腦）都能 發揮最佳工作效果。 在需要企業級效能的小型創意公司工作的專業人員 (例如遊戲開發人員和架構師) 可以連接到資源密集型應用程式和軟體，例如 AutoCAD、Modo 建模軟體和非線性編輯工具 (例如 DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere)。 Splashtop 還針對各種硬件進行了優化，包括來自 Nvidia，英特爾和 AMD 的最新圖形卡和圖形處理單元（GPU）。
個人用戶和自由職業者現在擁有價格合理的遠端��存取解決方案，具有性能優勢。 玩家幾乎可以在任何地方以完美的聲音和色彩進行流式傳輸和播放，以獲得身臨其境，幾乎無延遲的體驗。 攝影師、攝影師、設計師和其他創意專業人士通常會在異地旅行，但無論產業或地點為何，仍然需要增強的速度和效能功能。 透過 Business Access Performance，使用者可以從現場上傳原始內容和素材，然後遠端存取其主要工作站上的編輯軟體，以完整的彈性完成後期製作工作。
「Splashtop 因我們致力於不斷提高行業中的可用性和性能條而聞名。 我們與 NVIDIA，AMD 和英特爾等芯片製造商，WACOM 等硬件製造商，Adobe，歐特克和 Solidworks 等工具供應商以及 AWS，OCI，GCP 和 Azure 等網絡基礎設施提供商一起精心合作，以優化用戶體驗並減少每毫秒可能的延遲，」Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 「隨著 Business Access 性能的推出，以及升級 Splashtop Enterprise 具有所有高級性能優勢，我們使藝術家和設計師能夠在任何地方工作，工作室能夠吸引來自世界各地的人才。」
創意功能和優點包括：
可靠的 4K 速度 — 以 4k HD 畫質和高達每秒 60 幀 (fps) 的畫面速率即時執行工作。
4:4:4 色彩 — 體驗最準確的色彩、對比度和影像細節。
高保真音頻 — 調整到超高音頻比特率，以進行詳細的聲音編輯，AV 同步和後期製作。
遙控手寫筆 — 在遠端工作階段期間，享受增強的觸控筆裝置和畫筆的壓力、方向、傾斜度和大小。
USB 裝置重新導向 — 遠端使用專用工具進行精確遠端工作，包括使用 3D 建模軟體更有效率地工作的 3D 滑鼠�，以及自訂的遊戲控制器和控制器，以提升遊戲開發水平。
麥克風直通 — 將本機麥克風輸入與遠端電腦虛擬連接，並流暢地存取所需的應用程式，例如錄製軟體、會議軟體和聽寫軟體。
Wacom 優化就緒（水星項目）— 使用 Wacom 交互式設備和 Splashtop 緊密集成的解決方案，在完全優化的遠端環境中以極高的精度創建完美的藝術品。
媒體與娛樂 (M&E)、架構、工程和營建 (AEC) 、廣播、遊戲開發，以及其他需要 增強安全 性的產業 (例如單一登入 (SSO)、精細控制、SIEM 整合、企業 API 和其他功能，都提供所有效能功能。Splashtop Enterprise
Splashtop 為媒體專業人士提供遠端存取解決方案中可用的最佳價值和性能功能，並在活動 100 週年期間在遠端製作類別中被評為 2023 年 NAB 展示年度產品獎 的獲獎者。 Business Access 性能可立即使用。 如需更多資訊，請造訪 SplashTop.com /產品介紹/業務存取/效能。
關於 Splashtop
Splashtop 是解決方案的領導者，可簡化在任何地方工作的世界。 其針對混合工作和 IT /MSP 遠端支援的解決方案可提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高性能技術能夠以超低延遲實現 4K 高清質量，多顯示器支持和 60fps。 Splashtop 具有高級安全功能，廣泛的設備支持和響應式客戶服務。 超過 3000 萬用戶，25 萬企業，包括 85% 的財星 500 大企業，在全球享受 Splashtop 產品。 Splashtop.com