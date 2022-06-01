Mirroring360 傳送器可讓主持人、教育工作者和遊戲玩家無線分享他們的電腦螢幕至大型顯示器，並具有增壓功能！ 效能
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Mirroring360 Sender使演示者，教育者和遊戲玩家能夠以超凡的性能將其電腦屏幕無線共享到大型顯示器上！
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 5 月 27 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者Splashtop Inc.宣佈其螢幕鏡像和擴展產品線的最新成員 - Mirroring360 Sender。 無論是在會議室、教室還是家庭活動室，使用者都可以立即將他們的 Windows PC 或平板電腦螢幕流式傳輸到連接到 Apple TV、計算機或一系列媒體設備（如 Amazon Fire TV、Amazon Fire TV Stick 或 Google Nexus Player）的大型電視/顯示器。
Mirroring360 Sender 適用於 Windows 7、Windows Vista 和 Windows 8 計算機。 安裝后，它將使用WiFi網路搜索相容的接收器，包括Apple TV和任何安裝了Mirroring360接收器軟體的電腦或設備（單擊此處查看完整的系統清單）。 雖然PC螢幕鏡像和擴展技術並不新鮮，但Mirroring360 Sender是迄今為止性能最高的解決方案，無論是在幀速率還是延遲方面。 這為當今媒體富媒體世界中的一系列新可能性打開了大門，特別是涉及圖形、視頻和遊戲。
通過這一新功能，Mirroring360產品系列現在支援從您攜帶的幾乎任何設備進行高速屏幕共用，包括iPad，iPhone，PC，Mac，Surface Pro和Android 5設備。 自 2014 年年中首次推出以來，數千家採用 BYOD 和 1：1 計劃的企業和學校已經部署了 Mirroring360，使用戶能夠更好地使用他們的設備進行協作，例如進行演示、教學、培訓以及展示/錄製（移動）應用程式和內容。 快速採用的另一個原因是該產品專注於企業和學區的易用性和易用性。 獨特的鏡像助手和大型部署功能使IT管理員能夠推出解決方案，而無需重新配置其網路或購買新的網路設備。瞭解有關鏡像輔助的更多資訊。
「我們的目標是透過超快速、易使用的解決方案讓所有使用者滿意，方便從他們隨身的任一裝置分享和協作。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說。「越來越多的會議室顯示器連接到Apple TV、Amazon Fire TV 或電腦。使用 Mirroring360，您不再需為不同的硬體鎖和纜線煩惱。每個人都可以立即將其簡報檔、應用程式或媒體內容發送到大型顯示器。結合Mirroring360 接收器，甚至還可以多個人同時進行螢幕投影。」
Mirroring360 Windows 的寄件者目前正在進行 NT$220 (50% 折扣) 的促銷活動，並在有限的時間內提供 7 天的免費試用期。 請參閱 鏡像 360.com電腦蘋果電視。
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關於 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏生產力和協作體驗，將智能手機，平板電腦，電腦，電視和雲連接起來。 超過 1800 萬人從應用程序商店下載了 Splashtop 產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等製造合作夥伴已在超過 1 億台設備上運送 Splashtop。 Splashtop 開發了幾種用於教育和 1：1 計劃的產品 Splashtop Classroom，包括 Splashtop Whiteboard，和 Mirroring360 （請參閱 此處）。Splashtop 贏得了 PC 世界著名的「最具創新產品」獎，流行科學的「最佳新聞」，筆記本電腦雜誌頒發的 2012 年 CES 最佳獎，並且是 2013 年紅鯡魚 100 北美決賽入圍者。 該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，設有多個國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪問 網站和網站 。
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