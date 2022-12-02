Splashtop為HP的webOS裝置啟動遠端桌面
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
易於使用的應用程式將用戶連接到Mac或PC，以訪問文件，觀看視頻，玩基於Flash的遊戲等
2011年5月16日 — 加利福尼亞州聖約瑟 — 即時訪問計算領域的全球領導者Splashtop Inc.今天推出了適用於webOS的Splashtop®遠端桌面。 借助該應用程式，用戶現在可以從基於 HP webOS 的智慧型手機輕鬆一鍵訪問整個台式電腦，並支援完整的視頻和音訊。
“ Splashtop遠端桌面的創建是為了融合全球數十億台設備，” Splashtop的首席執行官兼聯合創始人Mark Lee說。 “我們對惠普webOS的支持是朝這個方向邁出的重要里程碑。”
借助 Splashtop Remote，使用者可以將 HP Palm Pre 2 和 HP Palm Pre Plus 智慧手機與 webOS 2.1 結合使用，以便：
使用直觀的觸摸控件和熟悉的webOS手勢完全遠端控制其電腦，訪問文件並與電腦應用程式進行交互
觀看視頻並播放存儲在其電腦上的音樂，無論是iTunes®，Windows®Media Player還是其他任何格式
通過正在申請專利的 Splashtop 流媒體技術玩基於 PC 和 Flash 的高級遊戲，例如魔獸世界™或寶石迷陣 ™
處理 Microsoft Office 文檔（Word、Excel 或 PowerPoint），並訪問 Microsoft Outlook
適用於webOS的Splashtop遠端桌面現已在HP App Store中以$ 4.99的價格提供。
Splashtop Remote 可以連接到任何 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 或 Mac OS X 10.6 或更新版本的作業系統。Splashtop Remote 的運作主要包含 2 個部分：在 WebOS 裝置上執行的應用程式以及在電腦上執行的應用程式。智慧型手機或平板電腦可透過任何網路連接到電腦。進一步了解 Splashtop Remote 相關資訊，請參閱：https://www.splashtop.com/remote
關於飛濺頂
Splashtop Inc.（前身為 DeviceVM， Inc.）成立於 2006 年，其目標是優化計算體驗，以便世界各地的人們都可以快速訪問內容和應用程式。 Splashtop OS 產品於 2007 年首次推出，是一個屢獲殊榮的即時啟動平臺，允許使用者在打開 PC 後幾秒鐘內上網、訪問電子郵件和與朋友聊天。 Splashtop 遠端桌面是蘋果應用商店中的暢銷產品，允許使用者在遠離PC的情況下通過智慧手機或平板電腦享受完整的電腦體驗。 該應用程式現已在Apple App Store，iTunes和Android Market上提供。
Splashtop 技術廣為先進製造商宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、LG 和 Sony 等 6 千萬台個人電腦和行動裝置採用。Splashtop 獲獎無數，包括 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新品」獎以及 Laptop 雜誌「2011 CES 最佳產品」獎。Splashtop 總部位於美國聖荷西，並在北京、杭州、上海和台北設有辦公室。其他相關資訊請參閱 https://www.splashtop.com。
媒體聯繫人：
飛濺公關團隊
有用的連結：
飛濺頂主場：https://www.splashtop.com
飛濺頂部遙控器：https://www.splashtop.com/remote