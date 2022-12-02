Splashtop啟動Mirroring360。在任何電腦上使用Airplay無線顯示iPad或iPhone屏幕。參加AT＆T和HoverCam展台的ISTE的Splashtop會議。

Splashtop 啟動 Mirroring360。在任何電腦上使用 Airplay 無線顯示 iPad 或 iPhone 螢幕。參加 AT&T 和 HoverCam 展場的 ISTE Splashtop 連線。
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結合Splashtop Classroom，Mirroring360允許與所有學生設備共用鏡像iOS螢幕，包括其他iPad，Android，PC和Chromebook。 將 Mirroring360 下載到您的電腦上，並將其轉換為 Airplay 接收器。
加利福尼亞州聖約瑟和亞特蘭大ISTE。 — 2014 年 6 月 26 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360。 — 2014 年 6 月 26 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360。 Mirroring360 讓你共用你的 iPad/iPhone 螢幕，而無需連線或 Apple TV。 安裝後，Mirroring360 將充當電腦上的“隔空播放”接收器。 然後，您可以從iPad或iPhone上的「隔空播放」功能表中選擇它，開始與所有人共用您的工作和應用程式！
“Mirroring360使我們能夠通過將我們的iPad機群無線鏡像到教室顯示器來利用我們在教室技術方面的現有投資，”Val Verde聯合學區資訊和教學技術總監Matt Penner說。用 Mirroring360在教學環境中的參與度直接增加。 它的易用性和低成本將使我們能夠以負責任和具有成本效益的方式在每個教室中提供此功能。
“自從Splashtop課堂於幾個月前發布以來，全世界數百所學校和地區都在使用它來提高教師的流動性�和學生的參與度。老師和管理員告訴我們，他們也希望分享其iOS，Android和Chromebook屏幕，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “ Mirroring360是我們的答案。通過開始使用iOS屏幕分享，教師和學生可以使用其iOS設備提高課堂參與度。不久之後，Chromebook和Android屏幕也將與全班同學分享。”
您將如何使用 Mirroring360？
教育工作者 — 讓您的學生分享他們的想法或作業，而無需離開他們 授權席次。 學生只需從 Airplay 菜單中 選取 您的計算機即可鏡像他們的屏幕。 老師還可以與班級共享他們的屏幕。 結合使用 Splashtop Classroom，它允許鏡像的 iOS 屏幕在計算機，iPad /iPhone，設備和 Chromebook 上進行截屏。 Android 無需購買 Apple 電視。 非常適合您的 1：1 或自攜裝置計劃！
講師和簡報者 — 在房間的任何地方，從您的 iPad 或 iPhone 無線簡報。 讓其他人展示自己的內容或應用程序，而無需從他們移動 授權席次。 透過 WebEx、加入我或前往會議展示任何應用程式或內容。 連線
培訓師和示範者 — 展示最新的應用程式功能。 通過鏡像他們測試參與者的專業知識 裝置. 分享內部應用程式、產品示範等。
媒體愛好者 — 在大螢幕上（透過電腦）與家人分享您的相片或音樂。 坐下來， 遠端控制 屏幕與你的 iOS 裝置。
遊戲玩家 — 在大屏幕上（通過計算機）顯示您的遊戲技能， 效能 並享受令人愉悅 聲音 的身臨其境的體驗。
去亞特蘭大的ISTE（國際教育技術協會）嗎？ 然後在這些展位查看Mirroring360和Splashtop：
AT&T – 3348 號展台 – 6 月 29 日星期日 12:30 – 1:30 參加 Splashtop 的連線，聽聽 Splashtop 聯合創始人 Thomas Deng 討論 Splashtop 的教育解決方案。
HoverCam – 1854 號展位 – 觀看 Splashtop 與革命性的 SOLO 8 一起行動！
今天節省 40％ 以上：在有限的時間內，我們僅提供每個許可證NT$220（通常為 $11.99）。 也可以進行批量購買（請聯繫 sales@splashtop.com 以獲取更多信息）。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力和協作體驗，將智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲連接起來。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1600萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程序訪問解決方案是解決移動 VPN 兼容性問題和 WAN 上的 RDP 問題的一種更快、更簡單、更具成本效益的方法。Splashtop 榮獲了著名的PC World“最具創新產品”獎、《大眾科學》雜誌的“最佳新產品”獎、LAPTOP 雜誌的“2012 CES 最佳產品”獎，並且入圍2013 年Red Herring 100 北美決賽。Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他經銷商進行分發。該公司總部位於加利福尼亞州聖荷西，在中國，日本和台灣設有國際辦事處。 欲了解更多信息，請訪 問
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