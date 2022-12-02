Splashtop啟動Mirroring360。在任何電腦上使用Airplay無線顯示iPad或iPhone屏幕。參加AT＆T和HoverCam展台的ISTE的Splashtop會議。

結合Splashtop Classroom，Mirroring360允許與所有學生設備共用鏡像iOS螢幕，包括其他iPad，Android，PC和Chromebook。 將 Mirroring360 下載到您的電腦上，並將其轉換為 Airplay 接收器。

加利福尼亞州聖約瑟和亞特蘭大ISTE。 — 2014 年 6 月 26 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360。 — 2014 年 6 月 26 日 — 跨設備計算和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Mirroring360。 Mirroring360 讓你共用你的 iPad/iPhone 螢幕，而無需連線或 Apple TV。 安裝後，Mirroring360 將充當電腦上的“隔空播放”接收器。 然後，您可以從iPad或iPhone上的「隔空播放」功能表中選擇它，開始與所有人共用您的工作和應用程式！

“Mirroring360使我們能夠通過將我們的iPad機群無線鏡像到教室顯示器來利用我們在教室技術方面的現有投資，”Val Verde聯合學區資訊和教學技術總監Matt Penner說。用 Mirroring360在教學環境中的參與度直接增加。 它的易用性和低成本將使我們能夠以負責任和具有成本效益的方式在每個教室中提供此功能。

“自從Splashtop課堂於幾個月前發布以來，全世界數百所學校和地區都在使用它來提高教師的流動性和學生的參與度。老師和管理員告訴我們，他們也希望分享其iOS，Android和Chromebook屏幕，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。 “ Mirroring360是我們的答案。通過開始使用iOS屏幕分享，教師和學生可以使用其iOS設備提高課堂參與度。不久之後，Chromebook和Android屏幕也將與全班同學分享。”

您將如何使用 Mirroring360？

教育工作者 – 讓您的學生分享他們的想法或家庭作業，而無需離開座位。 學生只需從「隔空播放」功能表中選擇您的電腦即可鏡像他們的螢幕。 教師還可以與全班同學共享螢幕。 結合Splashtop Classroom，它允許鏡像的iOS螢幕在計算機，iPad / iPhone，Android設備和Chromebook上進行截屏。 無需購買蘋果電視。 非常適合您的 1：1 或 BYOD 計劃！ 講師和演示者 – 從房間內任何地方的 iPad 或 iPhone 無線演示。 讓其他人展示自己的內容或應用，而無需離開座位。 通過 WebEx、join.me 或 GoToMeeting 會話演示任何應用程式或內容。 培訓師和演示者 – 演示最新的應用程式功能。 通過鏡像參與者的設備來測試參與者的專業知識。 共用內部應用程式、產品演示等。 媒體愛好者 – 在大螢幕上（通過計算機）與家人分享您的照片或音樂。 坐下來，用你的iOS設備遠端控制螢幕。 遊戲玩家 – 在大螢幕上（通過計算機）展示您的遊戲技巧，具有出色的性能和聲音，帶來令人愉悅的身臨其境的體驗。

去亞特蘭大的ISTE（國際教育技術協會）嗎？ 然後在這些展位查看Mirroring360和Splashtop：

AT&T – 展位 3348 – 參加 Splashtop 的會議 29 月 12：30 – 1：30，聆聽 Splashtop 聯合創始人 Thomas Deng 討論 Splashtop 的教育解決方案。HoverCam – 展位 1854 – 觀看 Splashtop 與革命性的 SOLO 8 的實際應用！

今天節省 40％ 以上：在有限的時間內，我們僅提供每個許可證 $6.99 （通常為 $11.99）。 也可以進行批量購買（請聯繫 sales@splashtop.com 以獲取更多信息）。

立即開始您的免費 7 天試用，請訪問 www.mirroring360.com



關於飛濺頂

遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 超過1600萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。

這個效能頂尖的遠端桌面與應用程式存取解決方案，不但更加快速簡便又符合經濟效益，同時解決了行動 VPN 相容性和跨 WAN 執行 RDP 的問題。Splashtop 榮獲 PC World 著名的「最創新產品」獎、Popular Science「最佳新產品」獎、LAPTOP 雜誌 Best of 2012 CES 獎以及入選 2013 年 Red Herring 北美地區 100 強。Splashtop 透過 MDM / MAM 合作夥伴及其他代理商行銷各地。該公司總部位於加州聖荷西，在中國、日本和台灣設有辦公室。其他相關資訊請參閱 www.splashtop.com。

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